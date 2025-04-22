Другий за два дні: в Україні помер ще один нардеп (фото)

Народний депутат України VII скликання Микола Жук помер у віці 48 років через тривалу хворобу. Він балотувався в Раду від "Партії регіонів".

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Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Микола Жук, який тривалий час боровся з хворобою, був депутатом Миколаївської облради. У Верховній Раді політик очолював підкомітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму.

Керівництво Верховної Ради України висловило щирі співчуття з приводу смерті Миколи Жука.

Микола Жук був депутатом Миколаївської обласної ради

Відомо, що з 2006-го по 2010 роки Жук був депутатом Миколаївської обласної ради та заступником голови місцевої організації "Партії регіонів".

У 2012 році його обрали народним депутатом від "Партії регіонів" за мажоритарним округом №129 у Миколаївській області, він отримав 48,04% голосів.

Зазначимо, що 21 квітня помер народний депутат України, член депутатської групи "Відновлення України" Володимир Мороз у віці 57 років. Він пройшов до парламенту за підсумками виборів 2019 року від партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) у виборчому окрузі №59.

Після заборони ОПЗЖ у березні 2022 року Мороз перейшов до новоствореної групи "Відновлення України". До її складу увійшли частина депутатів від ОПЗЖ і групи "Довіра".

Нагадаємо, 9 квітня в соцмережах писали про смерть співробітника ТЦК у місті Рені Одеської області "через передозування наркотиками".

Фокус також писав про загибель на фронті 28 березня військовослужбовця з Тернопільської області Юрія Ясинського з позивним "Руссо". Він працював у видавництві "Підручники та посібники", а до ЗСУ мобілізувався в червні 2024 року на посаду оператора БПЛА.