ЗМІ пишуть про смерть співробітника ТЦК від "передозування": в Одеському військкоматі відреагували
В мережі 9 квітня поширилися повідомлення про смерть співробітника ТЦК в місті Рені Одеської області нібито через "передозування наркотичними речовинами". В Одеському обласному ТЦК та СП спростовують цю інформацію та повідомляють, що причиною смерті військовослужбовця був набряк мозку.
Офіційне повідомлення опубліковане на сторінці Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook ввечері 9 квітня.
Пресслужба обласного ТЦК повідомила, що помер військовослужбовець 2-го відділу Ізмаїльського РТЦК та СП. З посиланням на медичний висновок в територіальному центрі спростовують поширену в медіа версію про передозування забороненими речовинами та розповідають, що смерть спричинив набряк мозку. Повідомляється, що набряк виник внаслідок черепно-мозкової травми, яку військовий отримав раніше.
"Це болюча втрата для всіх, хто знав і працював із померлим. Людина, яка пройшла бойовий шлях, віддала частину свого здоров’я та життя, виконуючи обов’язок перед державою, а після поранення переведена до тилового підрозділу відповідно до стану здоров’я, заслуговує на пам’ять, повагу та гідне ставлення", — зазначили в Одеському ОТЦК та СП.
Новина про те, що в реанімаційному відділенні лікарні в місті Рені Одеської області помер співробітник ТЦК, в крові якого нібито було виявлено наркотичні речовини, була опублікована 9 квітня на сайті "Бесарабія INFORM" із посиланням на власні джерела. Наразі доступна лише російськомовна версія публікації.
Нагадаємо, полковник Віталій Ткаченко, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України 9 квітня у відповідь на запит журналістів сказав, що 70% військових ТЦК перевели на передову у 2024-2025 роках.
Член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, нардеп Олександр Бакумов 9 квітня пояснив, чому суди скасовують штрафи ТЦК за порушення правил військового обліку.