Які штрафи є законними, а які ні: адвокат розповів про нюанси роботи ТЦК (відео)

Громадянина не повинні карати за відмову пройти військово-лікарську комісію та накладати штраф територіального центру комплектування, якщо він має відстрочку від мобілізації. Якщо ж ідеться про повістку, яка надійшла поштою, то слід бути уважним, щоб не мати проблем, пояснив адвокат Роман Кичко.

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Про те, які штрафи ТЦК законні, а які ні, Кичко розповів у ефірі "Громадського радіо".

Штрафи ТЦК — адвокат Роман Кичко про законні та незаконні покарання див. з 6:35

Адвокат уточнив, що рекомендації щодо законності та незаконності ґрунтуються на судових рішеннях щодо штрафів та на українському законодавстві. Після цього він навів кілька прикладів, в яких військкоми мають або не мають карати людину.

Випадок штрафу за ВЛК. Якщо громадянин має чинну відстрочку від мобілізації, то за непроходження ВЛК штрафи незаконні. Людина з якоїсь причини може з'явитись у терцентрі комплектування і її можуть спробувати направити на медкомісію. Таке направлення є "неправомірним", а рішення суду доводять, що штрафи накладаються незаконно, пояснив Кичко.

Випадок штрафу за повістку поштою. Якщо громадянину відправили повістку поштою, а він її не отримав, то у такому випадку "ситуація трошки складніша". Найперше, слід встановити, чи поштар дійсно приносив повістку і намагався її вручити, чи людина не знала про те, що їй надійшов такий документ. Адвокат зауважив, що є судові рішення про скасування штрафу ТЦК за повістку поштою, якщо доведуть відсутність "повідомлення належним чином про виклик в ТЦК".

Кичко порадив чоловікам перевіряти поштові скриньки, щоб пересвідчитись, чи їх там не чекає повідомлення про лист військкомату. Крім того, він описав належні та неналежні дії з повісткою, які призведуть або ні до штрафу:

якщо людина відмовилась від повістки або її немає за місцем проживання, то поштова служба протягом трьох діб проставляє відповідну відмітку на листі ТЦК і вертає відправнику. У такому випадку повістка вважається врученою;

якщо у відмітці пошти вказано, що лист вертають через спливання терміну зберігання, то це порушення процедури. Якщо ТЦК бачить неправильну відмітку і намагається штрафувати, розуміючи, що відмітка не відповідає вимогам закону, то "штраф протиправний".

Штрафи ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав про особливості штрафів ТЦК, які накладаються за порушення правил військового обліку. У лютому адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, який термін відводиться на внесення коштів. Термін залежить від того, чи людина оскаржила покарання. Якщо не оскаржила, то штраф слід сплатити протягом 15 діб. Інакше до процесу підключиться виконавча служба: можуть накласти арешт на рахунки, можуть нарахувати пеню у подвійному розмірі. На оскарження виділяється 10 діб, а після рішення щодо оскарження знов слід відрахувати 15 днів на оплату, сказала Тарасенко.

Нагадуємо, 9 квітня народний депутат розкритикував Міноборони, через бездіяльність якого штрафи ТЦК скасовують в судах.