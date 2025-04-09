Какие штрафы являются законными, а какие нет: адвокат рассказал о нюансах работы ТЦК (видео)

Гражданина не должны наказывать за отказ пройти военно-врачебную комиссию и накладывать штраф территориального центра комплектования, если есть отсрочка от мобилизации. Если же речь идет о повестке, которая поступила по почте, то следует быть внимательным, чтобы не получить проблем, пояснил адвокат Роман Кичко.

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О том, какие штрафы ТЦК законны, а какие нет, Кичко рассказал в эфире "Громадського радіо".

Штрафы ТЦК — адвокат Роман Кичко о законных и незаконных наказаниях см. с 6:35

Адвокат уточнил, что рекомендации относительно законности и незаконности основываются на судебных решениях по штрафам и на украинском законодательстве. После этого он привел несколько примеров, в которых военкомы должны или не должны наказывать человека.

Случай штрафа за ВВК. Если гражданин имеет действующую отсрочку от мобилизации, то за непрохождение ВВК штрафы незаконны. Человек по какой-то причине может появиться в терцентре комплектования и его могут попытаться направить на медкомиссию. Такое направление является "неправомерным", а решение суда доказывают, что штрафы накладываются незаконно, пояснил Кичко.

Случай штрафа за повестку по почте. Если гражданину отправили повестку по почте, а он ее не получил, то в таком случае "ситуация немножко сложнее". Прежде всего, следует установить, действительно ли почтальон приносил повестку и пытался ее вручить, или человек не знал о том, что ему поступил такой документ. Адвокат отметил, что есть судебные решения об отмене штрафа ТЦК за повестку по почте, если докажут отсутствие "уведомления должным образом о вызове в ТЦК".

Кичко посоветовал мужчинам проверять почтовые ящики, чтобы убедиться, не ждет ли их там сообщение о письме военкомата. Кроме того, он описал надлежащие и ненадлежащие действия с повесткой, которые приведут или нет к штрафу:

если человек отказался от повестки или его нет по месту жительства, то почтовая служба в течение трех суток проставляет соответствующую отметку на письме ТЦК и возвращает отправителю. В таком случае повестка считается врученной;

если в отметке почты указано, что письмо возвращают из-за истечения срока хранения, то это нарушение процедуры. Если ТЦК видит неправильную отметку и пытается штрафовать, понимая, что отметка не соответствует требованиям закона, то "штраф противоправен".

Штрафы ТЦК — детали

Отметим, Фокус писал об особенностях штрафов ТЦК, которые накладываются за нарушение правил воинского учета. В феврале адвокат Дарья Тарасенко объяснила, какой срок отводится на внесение средств. Срок зависит от того, обжаловал ли человек наказание. Если не обжаловал, то штраф следует оплатить в течение 15 суток. Иначе к процессу подключится исполнительная служба: могут наложить арест на счета, могут начислить пеню в двойном размере. На обжалование выделяется 10 суток, а после решения по обжалованию вновь следует отсчитать 15 дней на оплату, сказала Тарасенко.

Напоминаем, 9 апреля народный депутат раскритиковал Минобороны, из-за бездействия которого штрафы ТЦК отменяют в судах.