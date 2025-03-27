Будут "рыть": Безуглая рассказала о комиссии по расследованию нарушений ТЦК

Почти половина членов временной следственной комиссии по нарушению законов в сфере обороны — это народные депутаты из "Слуги народа", свидетельствует документ, принятый парламентом.

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Внефракционный народный депутат Марьяна Безуглая будет заниматься изучением нарушений территориальных центров комплектования, а также в других сопутствующих сферах. Для этого в Верховной Раде создали временную следственную комиссию, в состав которой вошло 17 парламентариев. О том, какова цель комиссии, нардеп написала в Telegram-канале.

Днем 27 марта Безуглая сообщила, что вошла в группу народных депутатов, которые будут выяснять ситуацию в сфере обороны. После этого она конкретизировала, какие именно вопросы будут интересовать ВСК. По ее словам, речь пойдет о фортификации, мобилизации и, собственно, обороне государства. Нардеп выразила надежду, что комиссия "нароет" важную информацию, поскольку "парламенту нужно реагировать".

Нарушение ТЦК — Безуглая о работе следственной комиссии Фото: Скриншот

Нарушения ТЦК — детали создания комиссии

Народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил о деталях ВСК Рады. В его Telegram-канале появилось сообщение о создании соответствующей комиссии. Цель комиссии — расследование нарушений украинского законодательства относительно мер обороны государства. Во главе — нардеп фракции "Слуга народа" Александр Бакумов, заместитель — Михаил Цимбалюк из фракции "Батькивщина".

Гончаренко опубликовал две страницы решения парламента, на которой видно состав комиссии. Можно увидеть, что в ВСК вошли суммарно 17 нардепов. Среди них, кроме Безуглой, члены из фракций "Слуга народа" (8 человек, то есть почти половина), "Европейской солидарности", "Голоса", "Партии "За будущее" и из групп "Доверие", "Платформы за жизнь и мир". В частности, есть Роман Костенко и Александр Федиенко.

Нарушение ТЦК — глава ВСК Верховной Рады Фото: Telegram/Алексей Гончаренко Нарушение ТЦК — члены ВСК Верховной Рады Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

Парламентарии, которые вошли в ВСК по нарушениям в сфере обороны, пока не комментировали будущую работу в данном направлении.

Отметим, 26 марта уполномоченный ВР по вопросам защиты прав человека Дмитрий Лубинец выступил с заявлением о нарушениях работников ТЦК во время мобилизации. Чиновник перечислил незаконные действия военкомов: вспомнил об избиениях, насильственных задержаниях в общественных местах, конфликтах на дорогах и тому подобное.

Марьяна Безуглая ранее высказывалась относительно ситуации с терцентрами комплектования. Например, осенью 2024 года она поддержала идею модернизации этих учреждений, благодаря которой, по ее мнению, армия может пополниться 50 тысячами бойцов. Другой комментарий касался командующего ВСУ Александра Сырского: генерала раскритиковали из-за угрозы мобилизации аналитиков проекта DeepState.

Напоминаем, 19 марта относительно действий терцентров комплектования высказался нардеп Александр Бакумов, который через неделю возглавил следственную комиссию Рады.