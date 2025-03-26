Работники ТЦК системно и массово нарушают права украинцев, – омбудсмен

Украинские военкомы часто прибегают к избиениям в ходе мобилизации. Группы работников ТЦК силой задерживают мужчин в общественных местах и сбивают людей на дорогах, обратил внимание уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Работники украинских ТЦК системно и массово нарушают права человека. Об этом написал в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его оценкам, незаконные задержания и избиения украинцев военкомами уже стали "новым вирусным трендом", который не остановить без жесткой реакции государства.

Правозащитники фиксируют не просто отдельные нарушения, а откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями. Среди наиболее вопиющих случаев Лубинец выделил:

физическое насилие и избиения. Группы людей силой задерживают людей на улицах, в торговых центрах, возле метро;

сбивание людей на дорогах: работники ТЦК умышленно создают ДТП, чтобы принудительно остановить велосипедистов или мотоциклистов.

Отдельно омбудсмен коснулся вопроса нарушения права на защиту и правовые гарантии. Военкомы допускают следующие нарушения:

лишение права на правовую защиту. Работники ТЦК не допускают адвокатов к задержанным;

сокрытие информации о задержанных гражданах. Родственники и правозащитники не могут получить информацию о местонахождении задержанных;

недопущение представителей Уполномоченного ВРУ по правам человека. Из-за этого они не могут осуществлять контроль за соблюдением прав задержанных;

принудительное подписание документов. Имеются многочисленные свидетельства того, что военкомы заставляют задержанных подписывать повестки или другие документы без разъяснения их содержания и правовых последствий;

задержание без надлежащих оснований. Мобилизация лиц, имеющих законные основания для отсрочки или не подлежащих мобилизации (студенты, люди с инвалидностью, ухаживающие за тяжелобольными родственниками и прочие);

Системность и масштабность вышеуказанных нарушений, по словам уполномоченного, нуждаются в срочных решениях на государственном уровне.

Напомним, 24 марта полицейские и работники ТЦК избили в Киеве пожилую женщину. Она пыталась с прохожими "отбить" мужчину, но упала и сильно ударилась головой.

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