Працівники ТЦК системно і масово порушують права українців, — омбудсмен

Українські військкоми часто вдаються до побиття під час мобілізації. Групи працівників ТЦК силою затримують чоловіків у громадських місцях і збивають людей на дорогах, звернув увагу уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Працівники українських ТЦК системно і масово порушують права людини. Про це написав у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його оцінками, незаконні затримання та побиття українців військкомами вже стали "новим вірусним трендом", який не зупинити без жорсткої реакції держави.

Правозахисники фіксують не просто окремі порушення, а відверті прояви насильства та зловживання владними повноваженнями. Серед найбільш кричущих випадків Лубінець виділив:

фізичне насильство і побиття. Групи людей силою затримують людей на вулицях, у торгових центрах, біля метро;

збивання людей на дорогах: працівники ТЦК навмисне створюють ДТП, щоб примусово зупинити велосипедистів або мотоциклістів.

Окремо омбудсмен торкнувся питання порушення права на захист і правові гарантії. Військкоми допускають такі порушення:

позбавлення права на правовий захист. Працівники ТЦК не допускають адвокатів до затриманих;

приховування інформації про затриманих громадян. Родичі та правозахисники не можуть отримати інформацію про місце знаходження затриманих;

недопущення представників Уповноваженого ВРУ з прав людини. Через це вони не можуть здійснювати контроль за дотриманням прав затриманих;

примусове підписання документів. Є численні свідчення того, що військкоми примушують затриманих підписувати повістки чи інші документи без роз'яснення їхнього змісту та правових наслідків;

затримання без належних підстав. Мобілізація осіб, які мають законні підстави для відтермінування або не підлягають мобілізації (студенти, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає тяжкохворих родичів та інші);

Системність і масштабність вищевказаних порушень, за словами уповноваженого, потребують термінових рішень на державному рівні.

Нагадаємо, 24 березня поліцейські та працівники ТЦК побили в Києві літню жінку. Вона намагалася з перехожими "відбити" чоловіка, але впала і сильно вдарилася головою.

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