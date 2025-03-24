Работники ТЦК избили пенсионерку в Киеве, — соцсети (видео)

По информации в сети, это произошло на Оболони. Сейчас реакции Киевского ТЦК и СП нет.

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Полицейские и работники ТЦК в Киеве избили женщину пожилого возраста 24 марта. Об этом сообщают местные паблики.

В столице полицейские и работники ТЦК ударили пенсионерку, когда та пыталась вместе с прохожими "отбить" мужчину. Женщина упала и сильно ударилась головой. О ее состоянии здоровья пока информации нет.

По информации в сети, это произошло на Оболони.

Пока реакции Киевского ТЦК и СП нет.

Фото: скріншот

Увеличение нарушений со стороны ТЦК

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 21 марта написал, что в 2025 году увеличилось количество обращений о нарушениях прав со стороны работников ТЦК, в частности на Харьковщине.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отметил недопустимость таких действий и необходимость реагирования.

"Нарушение прав человека со стороны работников ТЦК: количество растет, характер меняется. В 2025 году возросло количество обращений и освещенных в медиа случаев нарушений прав во время мобилизационных мероприятий со стороны работников ТЦК. И тенденция сохраняется", — написал Лубинец.

Напомним, в Харькове работники ТЦК сбили велосипедиста 19 марта.

Также Фокус писал о стрельбе в работника ТЦК в Кременчуге.