Працівники ТЦК побили пенсіонерку в Києві, — соцмережі (відео)

За інформацією в мережі, це сталося на Оболоні. Наразі реакції Київського ТЦК та СП немає.

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Поліцейські та працівники ТЦК в Києві побили жінку літнього віку 24 березня. Про це повідомляють місцеві пабліки.

У столиці поліцейські та працівники ТЦК вдарили пенсіонерку, коли та намагалася разом з перехожими "відбити" чоловіка. Жінка впала і сильно вдарилася головою. Про її стан здоров’я наразі інформації немає.

За інформацією в мережі, це сталося на Оболоні.

Наразі реакції Київського ТЦК та СП немає.

Фото: Скріншот

Збільшення порушень з боку ТЦК

Український омбудсмен Дмитро Лубінець 21 березня написав, що у 2025 році збільшилася кількість звернень щодо порушень прав з боку працівників ТЦК, зокрема на Харківщині.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив на неприпустимості таких дій та необхідності реагування.

"Порушення прав людини з боку працівників ТЦК: кількість зростає, характер змінюється. У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. І тенденція зберігається", — написав Лубінець.

Нагадаємо, у Харкові працівники ТЦК збили велосипедиста 19 березня.

Також Фокус писав про стрілянину в працівника ТЦК в Кременчуку.