"Тенденція зберігається": омбудсмен повідомив про збільшення порушень з боку ТЦК
За останні 2,5 місяці офіс українського омбудсмена отримав понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині. Лубінець наголосив, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги.
У 2025 році збільшилася кількість звернень щодо порушень прав з боку працівників ТЦК, зокрема на Харківщині. Про це написав у своєму телеграм-каналі омбудсмен Дмитро Лубінець 21 березня.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив на неприпустимості таких дій та необхідності реагування.
"Порушення прав людини з боку працівників ТЦК: кількість зростає, характер змінюється. У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. І тенденція зберігається", — повідомив Лубінець.
За останні 2,5 місяці офіс українського омбудсмена отримав понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.
Уповноважений ВР України з прав людини наголосив, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги — Лубінець та його Представниця в Харківській області швидко реагують на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини.
"Останнім часом у медіа розміщені щонайменше 3 відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин", — зазначив омбудсмен.
Нагадаємо, у Харкові працівники ТЦК начебто збили велосипедиста та забрали його із собою.
Також Фокус писав про реакцію поліції на стрілянину в працівника ТЦК в Кременчуці.