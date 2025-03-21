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"Тенденція зберігається": омбудсмен повідомив про збільшення порушень з боку ТЦК

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Фото: Facebook Дмитро Лубінець | Дмитро Лубінець

За останні 2,5 місяці офіс українського омбудсмена отримав понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині. Лубінець наголосив, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги.

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У 2025 році збільшилася кількість звернень щодо порушень прав з боку працівників ТЦК, зокрема на Харківщині. Про це написав у своєму телеграм-каналі омбудсмен Дмитро Лубінець 21 березня.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив на неприпустимості таких дій та необхідності реагування.

"Порушення прав людини з боку працівників ТЦК: кількість зростає, характер змінюється. У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК. І тенденція зберігається", — повідомив Лубінець.

За останні 2,5 місяці офіс українського омбудсмена отримав понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

Уповноважений ВР України з прав людини наголосив, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги — Лубінець та його Представниця в Харківській області швидко реагують на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини.

"Останнім часом у медіа розміщені щонайменше 3 відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин", — зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, у Харкові працівники ТЦК начебто збили велосипедиста та забрали його із собою.

Також Фокус писав про реакцію поліції на стрілянину в працівника ТЦК в Кременчуці.