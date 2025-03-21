"Тенденция сохраняется": омбудсмен сообщил об увеличении нарушений со стороны ТЦК

За последние 2,5 месяца офис украинского омбудсмена получил более 40 индивидуальных обращений о нарушениях на Харьковщине. Лубинец отметил, что каждый такой случай не остается без должного внимания.

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В 2025 году увеличилось количество обращений о нарушениях прав со стороны работников ТЦК, в частности на Харьковщине. Об этом написал в своем телеграмм-канале омбудсмен Дмитрий Лубинец 21 марта.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отметил недопустимость таких действий и необходимость реагирования.

"Нарушение прав человека со стороны работников ТЦК: количество растет, характер меняется. В 2025 году возросло количество обращений и освещенных в медиа случаев нарушений прав во время мобилизационных мероприятий со стороны работников ТЦК. И тенденция сохраняется", — сообщил Лубинец.

За последние 2,5 месяца офис украинского омбудсмена получил более 40 индивидуальных обращений о нарушениях на Харьковщине: недопуск адвокатов, применение силы, оружия и других спецсредств, непринятие документов и другие нарушения.

Уполномоченный ВР Украины по правам человека отметил, что каждый такой случай не остается без должного внимания — Лубинец и его Представительница в Харьковской области быстро реагируют на такие инциденты, чтобы обеспечить соблюдение прав человека.

"В последнее время в медиа размещены по меньшей мере 3 видео, где велосипедистов сбивают машиной и потом люди в форме применяют силу и этих велосипедистов помещают в машины", — отметил омбудсмен.

Напомним, в Харькове работники ТЦК якобы сбили велосипедиста и забрали его с собой.

Также Фокус писал о реакции полиции на стрельбу в работника ТЦК в Кременчуге.