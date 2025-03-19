Стрельба в работника ТЦК в Кременчуге: как отреагировали в полиции, подробности
По информации полиции, мужчине уже сообщили о подозрении — его могут отправить в тюрьму на срок до пяти лет.
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который в Кременчуге Полтавской области выстрелил из травматического оружия в военнослужащего районного территориального центра комплектования. Об этом рассказали в пресс-центре Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
В ведомстве добавили, что жителю Кременчуга инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — это умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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Стрельба в работника ТЦК в Кременчуге: что известно
Напомним, в Кременчуге утром 19 марта во время патрулирования полицейские вместе с военкомами заметили подозрительного прохожего. Во время проверки документов он достал пистолет и выстрелил сотруднику ТЦК в ногу.
Правоохранители задержали мужчину, а раненому оказали помощь — обошлось без госпитализации. Сразу было установлено, что стрелял местный житель 1977 года рождения. Травматическое оружие у него изъяли.
Отметим, что это не первый инцидент с работниками военкоматов. Так, недавно в Луцке мужчина устроил стрельбу из-за ТЦК. Тогда военкомы заявили, что пытались проверить у беглеца военные документы.
Позже в Харькове работники ТЦК на бусе якобы сбили велосипедиста, чтобы мобилизовать, и затянули в бус. По информации пабликов, подобные инциденты в городе становятся все более частыми.
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