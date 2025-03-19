Стрілянина в працівника ТЦК в Кременчуці: як відреагували в поліції, подробиці
За інформацією поліції, чоловіку вже повідомили про підозру — його можуть відправити у в'язницю на строк до п'яти років.
Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який у Кременчуці Полтавської області вистрелив з травматичної зброї у військовослужбовця районного територіального центру комплектування. Про це розповіли в пресцентрі Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
У відомстві додали, що мешканцеві Кременчука інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — це умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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Стрілянина в працівника ТЦК в Кременчуці: що відомо
Нагадаємо, у Кременчуці вранці 19 березня під час патрулювання поліцейські разом із військкомами помітили підозрілого перехожого. Під час перевірки документів він дістав пістолет і вистрілив співробітнику ТЦК у ногу.
Правоохоронці затримали чоловіка, а пораненому надали допомогу — обійшлося без госпіталізації. Відразу було встановлено, що стріляв місцевий житель 1977 року народження. Травматичну зброю в нього вилучили.
Зазначимо, що це не перший інцидент з працівниками військкоматів. Так, нещодавно в Луцьку чоловік вчинив стрілянину через ТЦК. Тоді військкоми заявили, що намагались перевірити у втікача військові документи.
Пізніше у Харкові працівники ТЦК на бусі начебто збили велосипедиста, щоб мобілізувати, та затягли в бус. За інформацією пабліків, подібні інциденти в місті стають все частішими.
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