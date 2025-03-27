Будуть "рити": Безугла розповіла про комісію, яка розслідуватиме порушення ТЦК

Майже половина членів тимчасової слідчої комісії щодо порушення законів у сфері оборони — це народні депутати зі "Слуги народу", свідчить документ, прийнятий парламентом.

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Позафракційна народна депутатка Мар'яна Безугла займатиметься вивченням порушень територіальних центрів комплектування, а також в інших супутніх сферах. Для цього у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію, до складу якої увійшло 17 парламентарів. Про те, яка ціль комісії, нардепка написала у Telegram-каналі.

Вдень 27 березня Безугла повідомила, що увійшла в групу народних депутатів, які з'ясовуватимуть ситуацію у сфері оборони. Після цього вона конкретизувала, які саме питання цікавитимуть ТСК. З її слів, ітиметься про фортифікації, мобілізацію та, власне, оборону держави. Нардепка висловила сподівання, що комісія "нариє" важливу інформацію, оскільки "парламенту потрібно реагувати".

Порушення ТЦК - Безугла про роботу слідчої комісії Фото: Скриншот

Порушення ТЦК — деталі створення комісії

Народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив про деталі ТСК Ради. У його Telegram-каналі з'явився допис про створення відповідної комісії. Мета комісії — розслідування порушень українського законодавства щодо заходів оборони держави. На чолі — нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов, заступник — Михайло Цимбалюк з фракції "Батьківщина".

Гончаренко опублікував дві сторінки рішення парламенту, на якій видно склад комісії. Можна побачити, що в ТСК увійшли сумарно 17 нардепів. Серед них, крім Безуглої, члени з фракцій "Слуга народу" (8 осіб, тобто майже половина), "Європейської солідарності", "Голосу", "Партії "За майбутнє" та з груп "Довіра", "Платформи за життя та мир". Зокрема, є Роман Костенко та Олександр Федієнко.

Порушення ТЦК - голова ТСК Верховної Ради Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко Порушення ТЦК - члени ТСК Верховної Ради Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

Парламентарі, які увійшли в ТСК щодо порушень у сфері оборони, поки що не коментували майбутню роботу у цьому напрямку.

Зазначимо, 26 березня уповноважений ВР з питань захисту прав людини Дмитро Лубінець виступив з заявою щодо порушень працівників ТЦК під час мобілізації. Посадовець перелічив незаконні дії військкомів: згадав про побиття, примусове затримання в громадських місцях, конфлікти на дорогах тощо.

Мар'яна Безугла раніше висловлювалась щодо ситуації з терцентрами комплектування. Наприклад, восени 2024 року вона підтримала ідею модернізації цих установ, завдяки якій, на її думку, армія може поповнитись 50 тисячами бійців. Інше її висловлювання стосувалось командувача ЗСУ Олександра Сирського: генерала розкритикували через загрозу мобілізації аналітиків проєкту DeepState.

Нагадуємо, 19 березня щодо дій терцентрів комплектування висловився нардеп Олександр Бакумов, який через тиждень очолив слідчу комісію Ради.