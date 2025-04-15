За унижение и давление на работников работодатели будут платить штраф: Рада приняла законопроект

Верховная Рада Украины в целом приняла законопроект №11044, который направлен на борьбу с моббингом. Отныне работник сможет подать заявление об унижении или давлении, по которому будет проведена соответствующая проверка.

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Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко. За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов.

По словам парламентария, в случае поступления соответствующего заявления от работника или профсоюза будут проводиться внеплановые проверки работодателей. Контроль за соблюдением трудового законодательства будут осуществлять центральные органы исполнительной власти и их территориальные подразделения.

"В период действия военного положения центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, и его территориальные органы могут осуществлять по заявлению работника или профсоюза внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде юридическими лицами независимо от формы собственности, вида деятельности, хозяйствования и физическими лицами, использующими наемный труд, в части соблюдения требований настоящего Закона, а также по вопросам выявления неоформленных

Добавим, что проект Закона о внесении изменений в статью 16 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" относительно проведения проверок в части совершения моббинга" зарегистрирован 28 февраля 2024 года под № 11044. 19 июня 2024 года законопроект был принят за основу.

За несколько дней до принятия проекта одна из его соавторов Юлия Гришина напомнила, что в связи с полномасштабным вторжением России был принят Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", которым запретили проведение внеплановых проверок в сфере труда, кроме отдельных случаев.

"Итак, проверки в случаях моббинга приостановлены, но проблема никуда не делась. За 2023 год в Госслужбу по вопросам труда поступило 553 обращения по признакам моббинга, за 2024-й — 583, за 2025-й — уже 76. И это только официально", — добавила нардеп.

Что такое моббинг

Юристы рассказывают, что моббинг — это действия работодателя или отдельных работников трудового коллектива, направленные на унижение достоинства и чести работника, его профессиональной репутации в форме психологического и экономического давления, в частности, с применением средств электронных коммуникаций, создание в отношении него напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы, в частности, что заставляет человека недооценивать собственную профессиональную пригодность и думать о смене места работы.

Ответственность за моббинг

В Украине за совершение моббинга предусмотрена как дисциплинарная, так и административная ответственность. В первом случае работник или руководитель, совершающий моббинг, может быть уволен с работы по решению работодателя.

Административная ответственность предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях, в частности, в соответствии со ст. 173-5 КУоАП:

для граждан — штраф от 850 до 1700 гривен, общественные работы на срок от двадцати до тридцати часов;

для должностных лиц — штраф от 1700 до 3400 грн или общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

Добавим, что административная ответственность за моббинг в Украине была установлена 23 декабря 2022 года. Именно тогда были внесены изменения в КУоАП.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности уменьшения наполовину штрафа ТЦК за несвоевременное обновление военно-учетных данных. Закон освободит под уплаты штрафа военнослужащих, которые уже служат в Силах обороны.