В Украине вводят штрафы за унижение сотрудников на работе

Моббинг будет считаться административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф в размере до 5100 грн, или до 60 часов общественных работ.

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В Украине 23 декабря вступил в силу закон от № 2806-ІХ, которым устанавливается административная ответственность за моббинг (травля и унижение работников на работе).

Так, согласно закону Кодекс об административных правонарушениях был дополнен статьей 173-5 следующего содержания:

Совершение моббинга (травли) работника влечет наложение штрафа на граждан от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до тридцати часов и наложение штрафа на физических лиц — предпринимателей, использующих наемный труд, должностных лиц — от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.

Действие, совершенное группой лиц или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, влечет наложение штрафа на граждан от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до пятидесяти часов и наложение штрафа на физических лиц — предпринимателей, использующих наемный труд, должностных лиц — от двухсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от сорока до шестидесяти часов.

Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного закона должен будет привести свои нормативно правовые акты в соответствие, а также обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно правовых актов в соответствие с настоящим Законом.

Напомним, Фокус разбирался, в чем разница между моббингом и боссингом, спасет ли такой закон от смены работы и удастся ли наказать обидчиков.