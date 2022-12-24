В Україні вводять штрафи за приниження працівників на роботі

Мобінг буде вважатися адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф у розмірі до 5100 грн або до 60 годин громадських робіт.

Related video

В Україні 23 грудня набрав чинності закон від № 2806-ІХ, яким встановлюється адміністративна відповідальність за мобінг (цькування та приниження працівників на роботі).

Так, згідно із Законом, Кодекс про адміністративні правопорушення було доповнено статтею 173-5 такого змісту:

Вчинення мобінгу (цькування) працівника тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин і накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб — від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи громадські роботи терміном від тридцяти до сорока годин.

Дія, вчинена групою осіб або особою, яка протягом року була піддана адміністративному стягненню за таке ж порушення, тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до п'ятдесяти годин і накладення штрафу на фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб — від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від сорока до шістдесяти годин.

Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим законом повинен буде привести свої нормативно-правові акти у відповідність, а також забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

Нагадаємо, Фокус розбирався, у чому різниця між мобінгом і босингом, чи врятує такий закон від зміни роботи й чи вдасться покарати кривдників.