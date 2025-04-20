Режиссер украинских фильмов "Мама" и "Черный ворон" мобилизовался в ВСУ: где он проходит службу

Украинский режиссер Тарас Ткаченко, который снял фильмы "Гнездо горлицы", "Черный ворон", "Мама" и другие, служит в Сухопутных войсках ВСУ. Он мобилизовался еще в 2022 году.

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Об этом сам режиссер рассказал интервью OBOZ.UA.

Тарас Ткаченко рассказал, что в ряды Вооруженных Сил Украины он присоединился еще летом 2022 года. На это его побудила работа с иностранными журналистами, которые приезжали в Украину освещать военные действия.

Режиссер признается, что эта работа не приносила ему особого материального вознаграждения, но для него она была очень важна как для гражданина.

"Сейчас говорят, что мир увидел войну глазами иностранных журналистов. А мне кажется, что мир увидел войну глазами украинских фиксеров, которые возили, показывали, порой конфликтовали с военными администрациями, потому что тогда была паника и хаос. Никто не знал, что можно снимать, что — нет, что показывать, что не надо. И эти люди, а среди них много моих коллег, которые взяли на себя эту функцию, они очень много сделали для того, чтобы Украина была видима тогда в мире", — рассказал режиссер.

"Для меня, кроме творческой реализации, это была прекрасная возможность побывать везде, куда просто так не попадешь — места, приближенные к линии боев; села, которые были ранее оккупированы. Я начал ездить с ними, а со временем мобилизовался. Летом 2022 года уже был в армии. Служу в медийном центре Сухопутных войск, мы занимаемся производством медиаконтента для соцсетей, телеканалов", — рассказал Тарас Ткаченко.

Напомним, что украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Сергей Вавилов мобилизовался в ряды ВСУ. До этого Вавилов активно публиковал сборы на нужды украинских защитников и защитниц.