Звезда "Лиги смеха" мобилизовался в ряды ВСУ (фото, видео)
Свои соцсети актер перестал вести с осени 2024 года. Он не афишировал свою мобилизацию.
Украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Сергей Вавилов мобилизовался в ряды ВСУ. Об этом рассказал его коллега, комик Василий Байдак в интервью "СучЦукрМуз".
"Сергей Вавилов мобилизовался. Аплодисменты. Он мобилизован и сейчас служит", — рассказал Байдак.
Когда именно это произошло, точно неизвестно, однако свои соцсети актер перестал вести с осени 2024 года. До этого Вавилов активно публиковал сборы на нужды украинских защитников и защитниц.
На каком направлении служит Сергей Вавилов, также неизвестно. Он не афишировал свою мобилизацию.
В частности, Василий Байдак рассказал и о текущей деятельности других участников команды "Лиги смеха" "Воробушек".
"Саша Сердюк в Дрогобыче помогает, волонтерит и проводит аукционы. Слава Кедр, один из Badstreet Boys, у него свои волонтерские проекты. У Евгения Журавлева недавно был год ребенку, Льву его. Он помогает Badstreet Boys и работает. Олег Свищ, у него свое креативное агентство и он придумывает разные рекламы", — отметил ведущий.
Напомним, почему звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий пока не планирует вступать в ряды ВСУ.
Ранее Фокус писал о мобилизации Игоря Ласточкина.