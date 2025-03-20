Звезда "Лиги смеха" мобилизовался в ряды ВСУ (фото, видео)

Свои соцсети актер перестал вести с осени 2024 года. Он не афишировал свою мобилизацию.

Related video

Украинский юморист и звезда "Лиги смеха" Сергей Вавилов мобилизовался в ряды ВСУ. Об этом рассказал его коллега, комик Василий Байдак в интервью "СучЦукрМуз".

Василий Байдак рассказал о своих коллегах из команды "Воробушек"

"Сергей Вавилов мобилизовался. Аплодисменты. Он мобилизован и сейчас служит", — рассказал Байдак.

Когда именно это произошло, точно неизвестно, однако свои соцсети актер перестал вести с осени 2024 года. До этого Вавилов активно публиковал сборы на нужды украинских защитников и защитниц.

На каком направлении служит Сергей Вавилов, также неизвестно. Он не афишировал свою мобилизацию.

Сергей Вавилов

В частности, Василий Байдак рассказал и о текущей деятельности других участников команды "Лиги смеха" "Воробушек".

"Саша Сердюк в Дрогобыче помогает, волонтерит и проводит аукционы. Слава Кедр, один из Badstreet Boys, у него свои волонтерские проекты. У Евгения Журавлева недавно был год ребенку, Льву его. Он помогает Badstreet Boys и работает. Олег Свищ, у него свое креативное агентство и он придумывает разные рекламы", — отметил ведущий.

Напомним, почему звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий пока не планирует вступать в ряды ВСУ.

Ранее Фокус писал о мобилизации Игоря Ласточкина.