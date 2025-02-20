"Серьезно настроен": коллега Игоря Ласточкина отреагировал на мобилизацию актера (фото)

Игорь Ласточкин, судя по всему, вступил в ряды 93-й ОМБр "Холодный Яр". Перед этим он прошел обучение в Донецкой области.

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Украинский ведущий Константин Грубич прокомментировал решение Игоря Ласточкина мобилизоваться в ряды ВСУ. Об этом Грубич рассказал в комментарии ТСН.

Оказалось, что коллеги вместе проходили обучение в Донецкой области в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Мы были там три дня, нам показали, как проходит подготовка бойцов, процесс разминирования и еще много чего", — отметил Грубич.

Игорь Ласточкин и Константин Грубич прошли обучение в Донецкой области

Относительно решения Ласточкина мобилизоваться, его коллега сказал, что тот серьезно настроен, а во время учебы у актера ловко получалось выполнять все задачи.

"Думаю, что не в последнюю очередь решение Игоря как раз связано с тем, что он все видел собственными глазами, знает персонально командиров. Я тогда уже видел по нему, что он серьезно настроен, и действительно мог бы стать одним из военных. Потому что у него очень ловко получалось выполнять все задачи, и еще он точно стрелял", — сказал ведущий, добавив, что это смелый поступок.

Игорь Ласточкин мобилизовался

Накануне Игорь Ласточкин показал свой военный билет, объявив о мобилизации.

"Сложные времена рождают сильных людей!" — написал юморист.

Шоумен не стал раскрывать бригаду, в которую мобилизовался. Впрочем, в комментариях его поздравила военнослужащая из 93 ОМБр "Холодный Яр".

"Имею честь быть с тобой в одной бригаде", — написала Ангелина Безотосная.

Напомним, почему Тарас Стадницкий пока не планирует вступать в ряды ВСУ.

Также Фокус писал о мобилизации певца Миши Крупина.