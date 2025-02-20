"Серйозно налаштований": колега Ігоря Ласточкіна відреагував на мобілізацію актора (фото)

Ігор Ласточкін, судячи з усього, долучився до лав 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Перед цим він пройшов вишкіл у Донецькій області.

Related video

Український ведучий Костянтин Грубич прокоментував рішення Ігоря Ласточкіна мобілізуватися до лав ЗСУ. Про це Грубич розповів у коментарі ТСН.

Виявилося, що колеги разом проходили вишкіл у Донецькій області у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"Ми були там три дні, нам показали, як проходить підготовка бійців, процес розмінування і ще багато чого", — зазначив Грубич.

Ігор Ласточкін та Костянтин Грубич пройшли вишкіл у Донецькій області

Щодо рішення Ласточкіна мобілізуватися, його колега сказав, що той серйозно налаштований, а під час навчання в актора вправно виходило виконувати всі завдання.

"Думаю, що не в останню чергу рішення Ігоря якраз пов'язане з тим, що він все бачив на власні очі, знає персонально командирів. Я тоді вже бачив по ньому, що він серйозно налаштований, і дійсно міг би стати одним з військових. Бо у нього дуже вправно виходило виконувати всі завдання, і ще він точно стріляв", — сказав ведучий, додавши, що це сміливий вчинок.

Ігор Ласточкін мобілізувався

Напередодні Ігор Ласточкін показав свій військовий квиток, оголосивши про мобілізацію.

"Складні часи народжують сильних людей!" — написав гуморист.

Шоумен не став розкривати бригаду, до якої мобілізувався. Втім, у коментарях його привітала військовослужбовиця з 93 ОМБр "Холодний Яр".

"Маю за честь бути з тобою в одній бригаді", — написала Ангеліна Безотосна.

Нагадаємо, чому Тарас Стадницький поки не планує долучатися до лав ЗСУ.

Також Фокус писав про мобілізацію співака Міші Крупіна.