Зірка "Ліги сміху" мобілізувався до лав ЗСУ (фото, відео)

Свої соцмережі актор перестав вести з осені 2024 року. Він не афішував свою мобілізацію.

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Український гуморист та зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов мобілізувався до лав ЗСУ. Про це розповів його колега, комік Василь Байдак в інтерв'ю "СучЦукрМуз".

Василь Байдак розповів про своїх колег з команди "Горобчик"

"Сергій Вавілов мобілізувався. Оплески. Він мобілізований і зараз служить", — розповів Байдак.

Коли саме це сталося, точно невідомо, проте свої соцмережі актор перестав вести з осені 2024 року. До цього Вавілов активно публікував збори на потреби українських захисників та захисниць.

На якому напрямку служить Сергій Вавілов, також невідомо. Він не афішував свою мобілізацію.

Сергій Вавілов

Зокрема, Василь Байдак розповів і про поточну діяльність інших учасників команди "Ліги сміху" "Горобчик".

"Саша Сердюк у Дрогобичі допомагає, волонтерить і проводить аукціони. Слава Кедр, один з Badstreet Boys, у нього свої волонтерські проєкти. У Євгена Журавльова нещодавно був рік дитині, Леву його. Він допомагає Badstreet Boys і працює. Олег Свищ, у нього своє креативне агентство і він придумує різні реклами", — зазначив ведучий.

Нагадаємо, чому зірка "Ліги сміху" Тарас Стадницький поки не планує долучатися до лав ЗСУ.

Раніше Фокус писав про мобілізацію Ігоря Ласточкіна.