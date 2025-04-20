Режисер українських фільмів "Мама" і "Чорний ворон" мобілізувався до ЗСУ: де він проходить службу

Український режисер Тарас Ткаченко, який зняв фільми "Гніздо горлиці", "Чорний ворон", "Мама" та інші, служить в Сухопутних військах ЗСУ. Він мобілізувався ще у 2022 році.

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Про це сам режисер розповів інтерв'ю OBOZ.UA.

Тарас Ткаченко розповів, що до лав Збройних Сил України він долучився ще влітку 2022 року. На це його спонукала робота з іноземними журналістами, які приїздили до України висвітлювати військові дії.

Режисер зізнається, що ця робота не приносила йому особливої матеріальної винагороди, але для нього вона була дуже важлива як для громадянина.

"Зараз кажуть, що світ побачив війну очима закордонних журналістів. А мені здається, що світ побачив війну очима українських фіксерів, які возили, показували, часом конфліктували із військовими адміністраціями, бо тоді була паніка і хаос. Ніхто не знав, що можна знімати, що – ні, що показувати, що не треба. І ці люди, а серед них багато моїх колег, які взяли на себе цю функцію, вони дуже багато зробили для того, щоб Україна була видима тоді в світі", — розповів режисер.

"Для мене, крім творчої реалізації, це була прекрасна можливість побувати всюди, куди просто так не потрапиш – місця, що наближені до лінії боїв; села, які були раніше окуповані. Я почав їздити з ними, а з часом мобілізувався. Влітку 2022 року вже був у війську. Служу в медійному центрі Сухопутних військ, ми займаємося виробництвом медіаконтенту для соцмереж, телеканалів", — розповів Тарас Ткаченко.

Нагадаємо, що український гуморист та зірка "Ліги сміху" Сергій Вавілов мобілізувався до лав ЗСУ. До цього Вавілов активно публікував збори на потреби українських захисників та захисниць.