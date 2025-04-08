На Ровенщине остановили водителя на трассе и передали ТЦК: за что его задержали (видео)

Патрульная полиция остановила гражданина и выяснила, что он находился в розыске территориального центра комплектования. Мужчину доставили в Ровенский областной военкомат. На видео с места событий слышен спор с полицейскими, крики женщин и ребенка.

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О деталях задержания водителя на трассе и об инциденте с ТЦК говорится в сообщении Патрульной полиции Ривненской области на странице Facebook.

Правоохранители сообщили, что фигурант инцидента на трассе — 28-летний водитель автомобиля Audi 80. Машина двигалась по трассе "Киев-Чоп" и добралась до населенного пункта Горбаков (в 20 км от восточной окраины Ровно). Полиция задержала авто, поскольку водитель превысил скорость. При этом во время проверки документов выяснилось, что он находится в розыске терцентра комплектования. Статья розыска военкомата касается нарушения правил воинского учета — ст. 210-1 Уголовного кодекса.

Полицейские объяснили, что предложили подвезти мужчину в ТЦК и для этого ему следует сесть в патрульную машину. Впрочем, водитель не согласился, сопротивлялся и мог "скрыться с места событий". Такое поведение привело к тому, что к нему применили физическую силу и надели наручники, говорится в заметке. В конце фигуранта доставили в ТЦК, а параллельно он получил протокол по ч. 1 ст. 122 КУоАП за превышение скорости.

Инцидент с ТЦК — объяснение патрульных о событиях в Ровенской области Фото: скриншот

Инцидент с ТЦК — детали

Между тем в Instagram в аккаунте Rivne_1283 появилось видео инцидента на трассе, которое иллюстрировало объяснения патрульной полиции. Из видео становится понятно, что вместе с мужчиной в автомобиле находилось минимум три человека: две женщины и малолетний ребенок. Гражданин стоял в окружении 5-6 правоохранителей и говорил, что хотел бы сесть в авто и там ждать адвоката. При этом он на мгновение взял ребенка на руки, но потом отдал его, скорее всего, жене.

"Почему вы мне запрещаете садиться в мое транспортное средство. Я сяду в машину и буду сидеть, ждать своего адвоката", — слышно на записи.

Позже правоохранители отвели водителя в сторону, загнули руки за спиной и надели наручники. Одна из женщин тем временем кричала и риторически спрашивала полицию, что она творит. По видео не ясно, что делали две женщины и ребенок, когда оказались в машине посреди трассы без водителя.

На странице Ривненского терцентра комплектования пока не комментировали задержание водителя, которого остановили посреди дороги за превышение скорости.

Отметим, 2 апреля во Львове произошел инцидент ТЦК с группой граждан. В местных пабликах появилось видео, на котором мужчину пытались задержать работники военкомата. К схватке присоединилась минимум одна женщина и в итоге мужчине удалось сбежать. Львовский областной ТЦК прокомментировал событие. Как пояснили военкомы, фигуранта привезли на прохождение военно-врачебной комиссии. После инцидента его объявили в розыск, а в отношении работников ТЦК проведут служебное расследование.

Напоминаем, 8 апреля начальник ТЦК в Ривненской области Юрий Ковалюк высказался по мобилизации и ситуации в ВСУ.