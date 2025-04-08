На Рівненщині спинили водія на трасі та передали ТЦК: за що його затримали (відео)

Патрульна поліція зупинила громадянина та з'ясувала, що він перебував у розшуку територіального центру комплектування. Чоловіка доправили у Рівненський обласний військкомат. На відео зі місця подій чути суперечку з поліцейськими, крики жінок та дитини.

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Про деталі затримання водія на трасі та про інцидент з ТЦК ідеться у дописі Патрульної поліції Рівненської області на сторінці Facebook.

Правоохоронці повідомили, що фігурант інциденту на трасі — 28-річний водій автомобіля Audi 80. Машина рухалась трасою "Київ-Чоп" та дісталась до населеного пункту Горбаків (за 20 км від східної околиці Рівного). Поліція затримала авто, оскільки водій перевищив швидкість. При цьому під час перевірки документів з'ясувалось, що він перебуває у розшуку терцентру комплектування. Стаття розшуку військкомату стосується порушення правил військового обліку — ст. 210-1 Кримінального кодексу.

Поліцейські пояснили, що запропонували підвезти чоловіка до ТЦК і для цього йому слід сісти у патрульну машину. Втім, водій не погодився, опирався і міг "втекти з місця подій". Така поведінка призвела до того, що до нього застосували фізичну силу та вдягнули кайданки, ідеться у дописі. Врешті фігуранта доставили у ТЦК, а паралельно він отримав протокол за ч. 1 ст. 122 КУпАП за перевищення швидкості.

Інцидент з ТЦК - пояснення патрульних про події у Рівненській області Фото: скриншот

Інцидент з ТЦК — деталі

Тим часом в Instagram в акаунті Rivne_1283 з'явилось відео інциденту на трасі, яке ілюструвало пояснення патрульної поліції. З відео стає зрозуміло, що разом з чоловіком в автомобілі перебувало мінімум троє людей: дві жінки та малолітня дитина. Громадянин стояв в оточені 5-6 правоохоронців та говорив, що хотів би сісти в авто і там чекати адвоката. При цьому він на мить взяв дитину на руки, але потім віддав її, найімовірніше, дружині.

"Чому ви мені забороняється сідати у мій транспортний засіб. Я сяду у машину та сидітиму, чекатиму свого адвоката", — чути на записі.

Згодом правоохоронці відвели водія в бік, загнули руки за спиною та вдягнули кайданки. Одна з жінок тим часом кричала та риторично питала поліцію, що вона творить. З відео не ясно, що робили дві жінки та дитина, коли опинились у машині посеред траси без водія.

На сторінці Рівненського терцентру комплектування поки що не коментували затримання водія, якого спинили посеред дороги за перевищення швидкості.

Зазначимо, 2 квітня у Львові стався інцидент ТЦК з групою громадян. У місцевих пабліках з'явилось відео, на якому чоловіка намагались затримати працівники військкомату. До сутички долучилась мінімум одна жінка і в підсумку чоловіку вдалось втекти. Львівський обласний ТЦК прокоментував подію. Як пояснили військкоми, фігуранта привезли на проходження військово-лікарської комісії. Після інциденту його оголосили у розшук, а щодо працівників ТЦК проведуть службове розслідування.

Нагадуємо, 8 квітня начальник ТЦК у Рівненській області Юрій Ковалюк висловився щодо мобілізації та ситуації у ЗСУ.