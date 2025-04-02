"Жінки, допомагайте": у Львові стався конфлікт з ТЦК, як відреагували у військкоматі (відео)

У Львові 1 квітня трапився інцидент між військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки й військовозобов’язаним. Після конфлікту останній утік.

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Відповідне відео в соціальних мережах ширилось місцевими жителями.

На відео вбачається, як на одній із вулиць міста декілька працівників ТЦК намагаються затримати чоловіка у цивільному. Допомогти чоловіку намагається "оператор", він же закликає жінок "допомагати". В результаті інциденту головний фігурант втік.

У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент. Там зазначили, що чоловік був доставлений поліцією до одного із військкоматів міста та направлений на проходження військово-лікарської комісії та згідно з висновком був визнаний придатним до військової служби.

Після цього громадянин намагався втекти, однак був затриманий військовослужбовцями, що чергували при ВЛК. Зав’язалася сутичка, яка призвела "до надмірних емоцій".

"У загальній штовханині військовозобов’язаному громадянину вдалося втекти. Він буде оголошений у розшук. Щодо цього епізоду керівництвом Львівського ОТЦК та СП призначене службове розслідування", — йдеться в повідомленні.

При цьому від удару чоловіка один із військовослужбовців отримав травму руки. Заяву про напад вже подано до Національної поліції.

Нагадаємо, що 27 березня стало відомо, що у Вінниці заступниця начальника Вінницького об'єднаного міського ТЦК та СП вдарила по голові й душила військовозобов'язаного чоловіка. Її колега завдав чоловіку кілька ударів в обличчя.

Пізніше, 30 березня, стало відомо, що у Києві побили військового, який зробив компанії зауваження через прослуховування у публічному місці російської музики. Згодом в ТЦК уточнили, що учасник інциденту не є представником міського територіального центру комплектування, і "не проходив" військову службу там.