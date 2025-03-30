У Києві через російську музику стався конфлікт між військовим і компанією: що кажуть в поліції

Волонтерка Мар'яна Чикало розповіла, що під час відпочинку зі своїми друзями військовими опинилися в центрі конфлікту з відпочивальниками, які гучно ввімкнули російську музику, що спричинило конфлікт.

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Про це волонтерка написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона пише, що в альтанці у Голосіївському районі столиці одна компанія напідпитку гучно слухала російську музику. Жінка додає, що у відповідь на зауваження, відпочивальники почали знімати на телефон і потім побили її, військового ЗСУ після поранення та його дружину.

"В мене багато російськомовних друзів, котрі допомагають Україні, волонтерять і навіть на війні, але слухати російську музику в публічному місці, на всю гучність, коли їм вже зробили зауваження перший раз, це не просто дно.. Це дійсно провокатори", — написала волонтерка.

Волонтерка розповіла про конфлікт (скриншот з Facebook)

Згодом у мережі з'явилися кадри, які нібито мають стосунок до подій у Голосіївському районі столиці. З оприлюднених кадрів випливає, що конфлікт розгорівся навколо прослуховування у публічному місці російськомовного контенту.

Пізніше в мережі з'явився коментар другої сторони конфлікту. Одна з учасниць подій написала, що спочатку їх попросили вимкнути російську музику, однак згодом за кілька годин знову розгорівся конфлікт, який завершився насиллям.

Учасниці конфлікту пояснили свою версію подій (фото: з соцмереж)

На інцидент у Голосіївському районі столиці відреагували в столичній поліції. Зокрема, правоохоронці повідомили, що між ветераном та компанією відпочивальників виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження.

"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту. Відомості відносно зазначеної події зареєстровані до журналу єдиного обліку, наразі проводиться перевірка", — заявили правоохоронці столиці.

Раніше повідомлялося, що поліція обшукала квартири "мажорів", які слухали російську музику. Серед знайденого були пістолети, набої, кастет сусідили зі шкільними зошитами, показують кадри обшуку, оприлюднені поліцією Києва.

Згодом стало відомо, що на Івано-Франківщині через російську музику жінка накинулася на іншу. Причиною стало те, що нападницю обурили прохання Фесенко не вмикати російську музику.