Є заборонені предмети: поліція обшукала квартири "мажорів", які слухали російську музику (відео)

Пістолети, набої, кастет сусідили зі шкільними зошитами, показують кадри обшуку, оприлюднені поліцією Києва. Заборонені предмети виявили у квартирах "мажорів", які влаштували скандал в столиці.

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До двох неповнолітніх фігурантів скандалу з російською музикою в центрі Києва завітала поліція і провела обшук за підозрою у незаконному володінні вогнепальною та холодною зброєю. У квартирах дійсно виявили заборонені предмети — від пістолета з патронами до бутафорської гранати. Про хід та результати обшуку ГУ Нацполіції у місті Київ розповіло на сторінці Facebook.

Скандал з "мажорами" в Києві - кадри обшуку 11 січня

Допис правоохоронців про слідчі дії щодо неповнолітніх киян з'явився у мережі близько 13 год. 12 січня. Вказано, що у квартирах фігурантів, яким 14 та 17 років, провели обшуки. Причина обшуку — розслідування через підозру у злочині за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю). Під час огляду виявили небезпечні предмети: вогнепальну зброю (пістолет з набоями), ножі, кастет, гранату (страйкбольну). Речі вилучили, наголошується у повідомленні. Крім того, вилучили комп'ютерну техніку і телефони. Неповнолітні знімали провокативний контент з використанням російських пропагандистських пісень, пояснили в поліції. З дітьми та їхніми батьками провели виховну бесіду у відділку.

На відео з місця обшуку бачимо, як поліція витягує з шаф та шухляд заборонні предмети. Видно три ножі, два пістолети, до сотні набоїв, шкільні зошити.

Скандал з мажорами в Києві - ножі, виявлені під час обшуку Фото: Поліція Києва Скандал з мажорами в Києві - пістолет, набої, кастет, виявлені під час обшуку Фото: Поліція Києва

Покарання за ч. 1 ст. 263 — тюрма на термін від трьох до семи років. Втім, вину підозрюваних не доведено, тобто не ясно, чи саме вони володіли забороненими предметами. Крім того, фігуранти неповнолітні, тому покарання може мати інший характер.

Скандал з "мажорами" в Києві — деталі

Зазначимо, про скандал з "мажорами" в Києві Фокус писав 10 січня. Першим відео опублікував блогер Денис Кошельников. На відео — группа молодиків, які вчиняють безлад в центрі столиці. Зокрема, вони перекрили проїжджу частину, палили, слухали російського виконавця "Шамана" та його пропагандистську пісню "Я русский". Подія відбулась біля меморіалу "Газон національної пам'яті" на Майдані Незалежності, орієнтовно, влітку чи восени. При цьому блогер натякав, що їм не загрожує покарання, оскільки у підлітків "впливові батьки". Автор допису припустив, що фігурантів не зачеплять, бо вони, як кажуть, "мажори".

За кілька годин з'явилась заява поліції Києва. Правоохоронці повідомили, що встановили імена фігурантів. Як з'ясувалось, одного з них вже притягували до відповідальності за прослуховування пісень країни, яка напала на Україну. Водночас в Instagram одного з учасників скандалу, 17-річного Андрія Драгана, з'явилась заява про те, що неповнолітні самі здались поліції, а публікації проти них начебто є замовними. Згідно з даними блогера Кошельника, Андрія влітку 2024 року притягували до відповідальності за ч. 436-2 Кримінального кодексу: за публічне прослуховування музики РФ він публічно перепрошував та мав рік апробаційного нагляду.

Нагадуємо, у липні Фокус зібрав колекцію інцидентів, під час яких українців слухали російську музику, або іншим способом порушували мовні закони або вчиняли кримінальні правопорушення.