"Мажори", які слухали "Я русский" у центрі Києва, заявили, що самі подзвонили у поліцію (відео)

Неповнолітні у своїх соцмережах публікують зухвалі повідомлення, у яких стверджують, що їх обмовили і пообіцяли дати коментар "одному дуже великому виданню".

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Молодики, які у центрі Києва співали пісню "Я русский" і затримували рух транспорту, заявили, що самі вчора телефонували до поліції. Відповідне відео в Instagram оприлюднив один з учасників інциденту 17-річний Андрій Драган.

Хлопець опублікував декілька зухвалих історій, у яких обіцяє дати коментар "одному дуже великому виданню", в якому пояснить свої дії. Драган стверджує, що нібито дії поліції мають замовний характер, а також до цього причетні співробітники силових структур. Він пообіцяв оприлюднити замовників.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Журналіст Денис Кошельник заявив, що 17-річний Андрій Драган вже раніше потрапляв у скандал. Улітку 2024 року його було притягнуто до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України за російські пісні у громадських місцях. Тоді суд призначив йому рік пробаційного нагляду, і на прохання СБУ він публічно просив вибачення.

Андрій Драган Фото: Соцмережi

За словами Кошельника, ще один фігурант — Микола Цимідан, син Петра Цимідана, який був мером міста Лиман у Донецькій області.

У своїх соцмережах Драган і Цимідан демонструють розкішний спосіб життя: дорогі автомобілі, годинники, приватна охорона, великі суми грошей у ресторанах.

Також в компанії був Антон Юткін, син В’ячеслава Юткіна — колишнього розвідника КДБ, який, за даними Кошельника, керує готельним бізнесом в окупованому Криму, а також готелем BANKHOTEL у Львові.

Також журналіст стверджував, що один із молодиків — син Дмитра Ісаєнка, народного депутата від забороненої ОПЗЖ, якому у 2023 році повідомили підозру у спробі заволодіння земельною ділянкою площею 8 га у Києві.

Фото: Скриншот

Однак сам Ісаєнко цю інформацію спростував.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, 10 січня у соцмережах з'явилося відео, на яких молодики у центрі Києва перекрили рух і слухали пісню російського пропагандистського виконавця Шамана "Я русский".

Того ж дня у поліції повідомили, що встановили усіх учасників відео за участю неповнолітніх і додали, що після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку.