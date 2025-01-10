У Києві любителі російської музики перекрили рух, щоб покурити: поліція встановлює їхні особи (відео)

Блогер Денис Кошельник стверджує, що на відео — діти впливових батьків, які їздять столицею в супроводі правоохоронців.

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Група молодих людей перекрила рух у центрі Києва, щоб покурити, і слухала російську музику біля меморіалу "Газон національної пам'яті" на Майдані незалежності, стверджує блогер Денис Кошельник. Нарізку відео інцидентів він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На відео можна побачити, як парубки підрізають автомобілі на дорозі, перевищують швидкість, знімають відео під російську музику, проїжджаючи повз "Газон національної пам'яті", розкидуються грошима та фотографуються зі зброєю. Також вони нібито перекрили проїжджу частину в центрі столиці, щоб покурити.

"У Києві завелася така ось "отара малолєток", яка зухвало дозволяє собі перекрити рух для того, щоб покурити", — написав блогер.

Він стверджує, що "золоту молодь" при цьому супроводжують правоохоронці.

"Хотів поцікавитись у правоохоронних органів, як так, а потім побачив, що саме ці правоохоронні органи надають їм послуги супроводу. Питання одне: так чиї ж це тоді діти, які собі дозволяють таку поведінку під час війни?" — запитав Кошельник.

Імена учасників відео наразі невідомі. На сторінці Facebook Національної поліції Києва заявили, що встановлюють їхні особистості.

"У мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях міста, а також слухають російську музику. На цей час поліцейські з’ясовують, коли відбулась подія, та усіх її учасників з метою притягнення до відповідальності", — зазначено в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють особи молодих людей, які слухали російську музику біля "Газону національної пам'яті" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 10 січня Фокус писав, що учасники гурту 5'Nizza Сергій Бабкін та Андрій Запорожець потрапили в скандал через анонс концертів у містах Європи російською мовою.

Також 10 січня в мережі з'явилося відео конфлікту між ветераном війни та правоохоронцем, під час якого представники поліції повалили ветерана з протезом ноги на землю.