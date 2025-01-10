У Києві поліцейські повалили на землю ветерана війни з протезом ноги, — соцмережі (відео)

Словесний конфлікт між ветераном війни та поліцейським швидко переріс у штовханину. Один із правоохоронців отримав легкий удар і у відповідь кинув людину з інвалідністю на дорогу.

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У Подільському районі Києва поліція жорстко затримала чоловіка з протезом ноги. Правоохоронці повалили його на землю, відео інциденту з'явилося в соцмережах.

Користувачі зазначають, що на кадрах — ветеран російсько-української війни. Судячи з відео, конфлікт із поліцейськими виник біля червоного хетчбека Ford, припаркованого на узбіччі.

Несподівано почалася штовханина з поліцією, під час якої ветеран першим ударив поліцейського. У відповідь вони почали його жорстко затримувати і повалили на дорогу. Будучи поваленим на землю, затриманий намагався встати, але поліцейські не дозволили йому це зробити.

Пізніше патрульна поліція Києва прокоментувала подію. Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль Ford із державним номером, який не відповідав вимогам стандартів.

"Ми зупинили транспортний засіб. Під час спілкування водій поводився агресивно та намагався піти з місця події, погрожуючи патрульним фізичною розправою", — розповіли в поліції.

Інспектори попередили чоловіка про неправомірність його дій, але на зауваження він не реагував і завдав тілесних ушкоджень патрульному. За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Дніпрі під час примусової мобілізації працівник ТЦК погрожував цивільним автоматом. Жінки хотіли врятувати військовозобов'язаного чоловіка.

У Полтаві вранці 2 січня стався конфлікт між місцевим жителем і співробітником ТЦК під час перевірки документів. Як стверджують очевидці, чоловікові могли зламати ногу.