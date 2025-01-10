В Киеве полицейские повалили на землю ветерана войны с протезом ноги, — соцсети (видео)

Словесный конфликт между ветераном войны и полицейским быстро перерос в толкотню. Один из правоохранителей получил легкий удар и в ответ кинул человека с инвалидностью на дорогу.

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В Подольском районе Киева полиция жестко задержала мужчину с протезом ноги. Правоохранители повалили его на землю, видео инцидента появилось в соцсетях.

Пользователи отмечают, что на кадрах — ветеран российско-украинской войны. Судя по видео, конфликт с полицейскими возник возле красного хэтчбека Ford, припаркованного на обочине.

Неожиданно началась толкотня с полицией, во время которой ветеран первым ударил полицейского. В ответ они принялись его жестко задерживать и повалили на дорогу. Будучи поваленным на землю, задержанный пытался встать, но полицейские не позволили ему это сделать.

Позднее патрульная полиция Киева прокомментировала событие. Во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль Ford с государственным номером, который не отвечал требованиям стандартов.

"Мы остановили транспортное средство. Во время общения водитель вел себя агрессивно и пытался уйти с места происшествия, угрожая патрульным физической расправой", – рассказали в полиции.

Инспекторы предупредили мужчину о неправомерности его действий, но на замечания он не реагировал и нанес телесные повреждения патрульному. По данному факту внесены сведения в Едином реестре досудебных расследований Украины по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепре во время принудительной мобилизации работник ТЦК угрожал гражданским автоматом. Женщины хотели спасти военнообязанного мужчину.

В ​​Полтаве утром 2 января случился конфликт между местным жителем и сотрудником ТЦК при проверке документов. Как утверждают очевидцы, мужчине могли сломать ногу.