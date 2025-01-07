Мобилизация в Днепре: работник ТЦК грозил женщинам автоматом во время конфликта, — соцсети (видео)

Попытка силовой мобилизации на железнодорожном вокзале в Днепре закончилась конфликтом. Военнообязанного повалили на землю, женщины принялись его защищать и один из мужчин в военной форме достал автомат.

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В Днепре во время силовой мобилизации на железнодорожном вокзале человек в военной форме и в маске схватил автомат и хотел отпугнуть гражданских. Видео конфликта появилось в соцсетях, очевидцы утверждают, что это были работники ТЦК.

Гражданские, в основном женщины, пытались спасти принудительно мобилизованного мужчину. Внезапно конфликт перешел в толкотню, во время которой работник ТЦК схватил автомат.

Один из присутствующих обратил внимание, что оружие собираются применять против мирного населения. В конце видео видно, как мужчина встает и уходит, но его лицо все в крови. Судя по комментариям, его документы забрали в машину ТЦК.

В начале истории мужчину повалили на землю полицейский и военком. Еще четверо сотрудников ТЦК окружили задержанного, на лице пострадавшего видна кровь.

Напомним, священник ПЦУ Ярослав Ясенец советовал военкомам молиться святому Иоанну Воину для помощи в ловле уклонистов. При этом он считает, что приказы против Божьих заповедей нельзя выполнять.

В Сумском городском ТЦК умер 40-летний мужчина от черепно-мозговой травмы. Военкомы утверждали, что произошел конфликт между двумя мужчинами, которые не работали в ТЦК.