В Киеве любители русской музыки перекрыли движение, чтобы покурить: полиция устанавливает их личности (видео)

Блогер Денис Кошельник утверждает, что на видео — дети влиятельных родителей, которые ездят по столице в сопровождении правоохранителей.

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Группа молодых людей перекрыла движение в центре Киева, чтобы покурить, и слушала русскую музыку возле мемориала "Газон национальной памяти" на Майдане независимости, утверждает блогер Денис Кошельник. Нарезку видео инцидентов он опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео можно увидеть, как парни подрезают автомобили на дороге, превышают скорость, снимают видео под русскую музыку, проезжая мимо "Газон национальной памяти", разбрасываются деньгами и фотографируются с оружием. Также они якобы перекрыли проезжую часть в центре столицы, чтобы покурить.

"В Киеве завелась такая вот "стадо малолеток", которая дерзко позволяет себе перекрыть движение для того, чтобы покурить", — написал блогер.

Он утверждает, что "золотую молодежь" при этом сопровождают правоохранители.

"Хотел поинтересоваться у правоохранительных органов, как так, а потом увидел, что именно эти правоохранительные органы предоставляют им услуги сопровождения. Вопрос один: так чьи же это тогда дети, которые себе позволяют такое поведение во время войны?" — спросил Кошельник.

Имена участников видео пока неизвестны. На странице Facebook Национальной полиции Киева заявили, что устанавливают их личности.

"В сети распространилось видео о компании молодых людей, которые перекрывают движение на улицах города, а также слушают русскую музыку. В настоящее время полицейские выясняют, когда произошло событие, и всех его участников с целью привлечения к ответственности", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личности молодых людей, которые слушали русскую музыку возле "Газона национальной памяти" Фото: Скриншот

Напомним, 10 января Фокус писал, что участники группы 5'Nizza Сергей Бабкин и Андрей Запорожец попали в скандал из-за анонса концертов в городах Европы на русском языке.

Также 10 января в сети появилось видео конфликта между ветераном войны и правоохранителем, во время которого представители полиции повалили ветерана с протезом ноги на землю.