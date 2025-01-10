Поліція знайшла молодиків, які перекривали вулицю в Києві та слухали російську музику

Правоохоронці встановили імена всіх шістьох учасників відео. З'ясувалось, що одного вже притягували до відповідальності.

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Шістьох юнаків, які перекривали вулицю в центрі Києва, аби станцювати під російську музику, встановили та затримали. Нині із ними спілкується ювенальна поліція. Про це повідомили у Нацполіції Києва.

Зазначається, що один із учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності та суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Затримані "мажори" Фото: Нацполіція

"Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку", — додали у поліції.

Раніше в мережі поширили відео, на якому група молодиків начебто перекрила вулицю в Києві. Також один із зображених на кадрах іде вулицею міста й підспівує пісні російського співака-пропагандиста SHAMAN зі словами "Я руський".

Автори ролика показували листування нібито одного з хлопців, який, вочевидь коментуючи відео з перекриттям дороги, писав невідомому співрозмовнику: "Знав би ти, чиї це діти".

Інцидент з "мажорами" у Києві

У Києві компанія молодиків нібито отримала супровід поліції й перекрила рух у центрі міста, щоб просто покурити. Також вони ганяли Хрещатиком, розкидаючи долари, підрізали машини і не соромились вмикати російську музику, у тому числі й при проїзді повз меморіал загиблим воїнам.

Інцидент у Києві

Відео розваг вони активно публікували в Instagram. Нині сторінки, де викладалось відео, закриті.

Нагадаємо, першим відео опублікував блогер Денис Кошельник. Далі ЗМІ надали розголосу інциденту.