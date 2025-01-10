Полиция нашла молодых людей, которые перекрывали улицу в Киеве и слушали русскую музыку

Правоохранители установили имена всех шестерых участников видео. Выяснилось, что одного уже привлекали к ответственности.

Related video

Шестерых юношей, которые перекрывали улицу в центре Киева, чтобы станцевать под русскую музыку, установили и задержали. Сейчас с ними общается ювенальная полиция. Об этом сообщили в Нацполиции Киева.

Отмечается, что один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием русской музыки. Он был привлечен к ответственности и суд принял решение назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Задержанные "мажоры" Фото: Нацполиция

"После завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка", — добавили в полиции.

Ранее в сети распространили видео, на котором группа молодых людей якобы перекрыла улицу в Киеве. Также один из изображенных на кадрах идет по улице города и подпевает песни российского певца-пропагандиста SHAMAN со словами "Я русский".

Авторы ролика показывали переписку якобы одного из ребят, который, очевидно комментируя видео с перекрытием дороги, писал неизвестному собеседнику: "Знал бы ты, чьи это дети".

Инцидент с "мажорами" в Киеве

В Киеве компания молодых людей якобы получила сопровождение полиции и перекрыла движение в центре города, чтобы просто покурить. Также они гоняли по Крещатику, разбрасывая доллары, подрезали машины и не стеснялись включать русскую музыку, в том числе и при проезде мимо мемориала погибшим воинам.

Инцидент в Киеве

Видео развлечений они активно публиковали в Instagram. Сейчас страницы, где выкладывалось видео, закрыты.

Напомним, первым видео опубликовал блогер Денис Кошельник. Далее СМИ придали огласку инциденту.