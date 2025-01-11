"Мажоры", которые слушали "Я русский" в центре Киева, заявили, что сами позвонили в полицию (видео)

Несовершеннолетние в своих соцсетях публикуют дерзкие сообщения, в которых утверждают, что их оклеветали и пообещали дать комментарий "одному очень большому изданию".

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Молодые люди, которые в центре Киева пели песню "Я русский" и задерживали движение транспорта, заявили, что сами вчера звонили в полицию. Соответствующее видео в Instagram обнародовал один из участников инцидента 17-летний Андрей Драган.

Парень опубликовал несколько дерзких историй, в которых обещает дать комментарий "одному очень большому изданию", в котором объяснит свои действия. Драган утверждает, что якобы действия полиции имеют заказной характер, а также к этому причастны сотрудники силовых структур. Он пообещал обнародовать заказчиков.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Журналист Денис Кошельник заявил, что 17-летний Андрей Драган уже ранее попадал в скандал. Летом 2024 года он был привлечен к ответственности по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины за русские песни в общественных местах. Тогда суд назначил ему год пробационного надзора, и по просьбе СБУ он публично просил прощения.

Андрей Драган Фото: Соцсети

По словам Кошельника, еще один фигурант — Николай Цимидан, сын Петра Цимидана, который был мэром города Лиман в Донецкой области.

В своих соцсетях Драган и Цимидан демонстрируют роскошный образ жизни: дорогие автомобили, часы, частная охрана, большие суммы денег в ресторанах.

Также в компании был Антон Юткин, сын Вячеслава Юткина — бывшего разведчика КГБ, который, по данным Кошельника, руководит гостиничным бизнесом в оккупированном Крыму, а также отелем BANKHOTEL во Львове.

Также журналист утверждал, что один из молодых людей — сын Дмитрия Исаенко, народного депутата от запрещенной ОПЗЖ, которому в 2023 году сообщили подозрение в попытке завладения земельным участком площадью 8 га в Киеве.

Фото: Скриншот

Однако сам Исаенко эту информацию опроверг.

Фото: Скриншот

Напомним, 10 января в соцсетях появилось видео, на которых молодые люди в центре Киева перекрыли движение и слушали песню российского пропагандистского исполнителя Шамана "Я русский".

В тот же день в полиции сообщили, что установили всех участников видео с участием несовершеннолетних и добавили, что после завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка.