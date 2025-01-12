Есть запрещенные предметы: полиция обыскала квартиры "мажоров", которые слушали российскую музыку (видео)

Пистолеты, патроны, кастет соседствовали со школьными тетрадями, показывают кадры обыска, обнародованные полицией Киева. Запрещенные предметы обнаружили в квартирах "мажоров", которые устроили скандал в столице.

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К двум несовершеннолетним фигурантам скандала с русской музыкой в центре Киева пришла полиция и провела обыск по подозрению в незаконном владении огнестрельным и холодным оружием. В квартирах действительно обнаружили запрещенные предметы — от пистолета с патронами до бутафорской гранаты. О ходе и результатах обыска ГУ Нацполиции в городе Киев рассказало на странице Facebook.

Скандал с "мажорами" в Киеве — кадры обыска 11 января

Сообщение правоохранителей о следственных действиях в отношении несовершеннолетних киевлян появилось в сети около 13 час. 12 января. Указано, что в квартирах фигурантов, которым 14 и 17 лет, провели обыски. Причина обыска — расследование по подозрению в преступлении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием). При осмотре обнаружили опасные предметы: огнестрельное оружие (пистолет с патронами), ножи, кастет, гранату (страйкбольную). Вещи изъяли, отмечается в сообщении. Кроме того, изъяли компьютерную технику и телефоны. Несовершеннолетние снимали провокационный контент с использованием российских пропагандистских песен, пояснили в полиции. С детьми и их родителями провели воспитательную беседу в отделении.

На видео с места обыска видим, как полиция извлекает из шкафов и ящиков запрещенные предметы. Видно три ножа, два пистолета, до сотни патронов, школьные тетради.

Скандал с мажорами в Киеве — ножи, обнаруженные во время обыска Фото: Полиция Киева Скандал с мажорами в Киеве — пистолет, патроны, кастет, обнаруженные при обыске Фото: Полиция Киева

Наказание по ч. 1 ст. 263 — тюрьма на срок от трех до семи лет. Впрочем, вина подозреваемых не доказана, то есть не ясно, они ли владели запрещенными предметами. Кроме того, фигуранты несовершеннолетние, поэтому наказание может иметь другой характер.

Скандал с "мажорами" в Киеве — детали

Отметим, о скандале с "мажорами" в Киеве Фокус писал 10 января. Первым видео опубликовал блогер Денис Кошельников. На видео — группа молодых людей, которые творят беспорядки в центре столицы. В частности, они перекрыли проезжую часть, кричали, слушали российского исполнителя "Шамана" и его пропагандистскую песню "Я русский". Событие состоялось возле мемориала "Газон национальной памяти" на Майдане независимости, ориентировочно, летом или осенью. При этом блогер намекал, что им не грозит наказание, поскольку у подростков "влиятельные родители". Автор сообщения предположил, что фигурантов не тронут, потому что они, как говорится, "мажоры".

Через несколько часов появилось заявление полиции Киева. Правоохранители сообщили, что установили имена фигурантов. Как выяснилось, одного из них уже привлекали к ответственности за прослушивание песен страны, которая напала на Украину. В то же время в Instagram одного из участников скандала, 17-летнего Андрея Драгана, появилось заявление о том, что несовершеннолетние сами сдались полиции, а публикации против них якобы являются заказными. Согласно данным блогера Кошельника, Андрея летом 2024 года привлекали к ответственности по ч. 436-2 Уголовного кодекса: за публичное прослушивание музыки РФ он публично извинялся и имел год апробационного надзора.

Напоминаем, в июле Фокус собрал коллекцию инцидентов, во время которых украинцы слушали русскую музыку, или иным способом нарушали языковые законы или совершали уголовные правонарушения.