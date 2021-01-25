Моргенштерн и Баста едут в Украину! Почему в Украине так популярен русский рэп

В апреле в Киеве выступит Pharaoh, в мае — Noize MC и Скриптонит, два концерта даст Баста. А в начале лета приедет самая скандальная звезда русского рэпа — Моргенштерн.

В декабре прошлого года общественность была огорошена списком самых популярных среди украинцев клипов по версии Google. Из отечественных исполнителей в топовую десятку попал только дуэт Монатика с Верой Брежневой, остальные — российские. Шестое и восьмое места занял рэпер Моргенштерн.

И вот новая сенсация: в июне этот скандальный артист едет в Украину с мини-туром по Дворцам спорта — в Киев, Харьков, Запорожье. С начала военных действий между Украиной и Россией это первый такой тур топовой российской звезды (стоимость билетов — 390–1390 грн).

Тема криминала ушла из рэпа. Но ганж, телки, золотые цепи, крутые тачки и внезапное обогащение по-прежнему в тренде в хип-хопе. Эта "крутизна" и привлекает подростков

Более того, "в помощь" Моргенштерну в Украине готовится высадиться российский рэп-десант. Так, 17 апреля в Киев приедет Pharaoh (читается как Фараон), 14 мая — Noize MC, 15 мая — Скриптонит, сразу два концерта (25 и 26 июня) даст легендарный рэпер Баста, который в списке самых популярных у украинцев клипов занял девятое место с треком "Не болей". Выступления ведущих российских рэперов пройдут на столичной площадке Stereo Plaza (цена билетов — ­600–800 грн).

"На этот рэп-сегмент большой спрос — эти артисты присутствуют во всех наших чартах. Можно выключить российские каналы и МУЗ-ТВ, но интернет не выключишь. Люди запихивают себе это в плей-листы, телефоны. Если эти артисты на верхних позициях, то как их не возить? — задается вопросом Юрий Гулевич, эксперт гастрольного рынка, совладелец PR-агентства "Дель Арте". — Ведь уже девять месяцев украинский шоу-бизнес лежит. Нужна подпитка! Наша музыкальная индустрия остановилась на уровне конца 2019 года. Спрос диктует предложение, а российские рэперы в тренде".

Не "зашкваренные"

Что касается западных звезд, то привезти их сейчас еще хлопотнее.

"У нас в прошлом году рухнули концерты Андреа Бочелли на стадионе и Ленни Кравица во Дворце спорта, — говорит Гулевич. — А за сорванные из-за карантина концерты (того же Ленни Кравица) возвращали только 70% стоимости билета, потому что, как правило, есть невозврат гонораров артистов. Поэтому с западным импортом гораздо рискованнее иметь дело, там суммы гонораров в разы больше и нет гарантии переноса концерта артиста, завязанного на мировой тур. Если же по какой-либо причине отменен концерт с тем же Бастой, то его можно перенести, в таком случае деньги зрителям не возвращаются".

Прошлогодней осенью местная украинская сцена пусть с ограничениями, но ожила. Однако выбор был узок. "Когда перед киевским зрителем выбор: энный раз послушать "Бумбокс" или пойти на Басту, то он, конечно, выберет последнего", — считает Гулевич.

[ + – ] Баста. Василий Вакуленко давно стал народным рэпером Фото: Getty Images

Однако риски для российских артистов остаются. Это запреты из-за коронавируса и активность национал-радикалов, грозящих сорвать выступления не нравящихся им россиян.

"Организаторы понимают ковидные и политические риски. Но в сентябре с того же Басты, который выступал в Крыму, был снят запрет на въезд в Украину", — говорит Гулевич.

"Все эти рэперы — не "зашкваренные" артисты, — подтверждает Фокусу Игорь Панасов, музыкальный критик и главный редактор Karabas Live. — За исключением Басты, но он уже "разблокирован" — действие запрета закончилось, о чем сообщила СБУ. Традиционная эстрада, которая тут была раньше, "зашкварена" — Григорий Лепс, Александр Малинин, Елена Ваенга, — они или в Крыму выступали, или что-то подписывали, или делали какие-то заявления политического характера. А с этими хип-хоперами все в порядке. Моргенштерн — суперзвезда сегодняшнего дня, поэтому понятно желание на нем по-быстрому заработать".

Сидячие фан-зоны

Учитывая коронавирусную обстановку, в современном проведении концертов есть особенности.

"Сомневаюсь, что будет разрешена фан-зона, — говорит Панасов. — Оля Полякова собиралась проводить концерт в конце октября в столичном Дворце спорта, но его перенесли — кто-то в ее команде заболел ковидом. Я видел зал, который был подготовлен: определенная расстановка стульев — сидячий партер. Я, кстати, был осенью на "Бумбоксе" в Stereo Plaza. В фан-зоне были расставлены столики на четырех. При такой расстановке клуб может вместить не более тысячи человек. А сколько поместится во Дворце спорта? В обычное время его заполняемость — 8 тыс. При сидячих вариантах — 50%, то есть 4 тыс. Насколько прибыльными будут эти концерты? Не знаю".

Мировой тренд

Что такого особенного в российских рэперах, что на них такой спрос?

Разберемся немного в истории рэп-вопроса.

Рок как развивающийся жанр иссяк к 1990-м. Все ждали, что появится новый жанр, в котором десятки тысяч музыкантов будут крутиться так же активно, как ранее в роке и джазе. Но этого не произошло. Сначала диджеи налетели как саранча и обнесли старые хиты, так что в клуб мог прийти любой DJ со своим компьютером, встать за пульт — и все, больше ничего не надо!

[ + – ] Pharaoh. 24-летний рэпер Глеб Голубин высокомерен, загадочен, красив и гламурен

На мой вопрос, почему в нулевых не возник новый жанр, подобный джазу и року, кинокомпозитор Эдуард Артемьев, работавший в Голливуде ("Сталкер", Odyssey), отвечает: "Музыка в кризисе потому, что все сожрал интернет. Искусство стало частным случаем интернета. Выдающиеся личности исчезли. Последней личностью был Стив Джобс — не музыкант, не поэт, не писатель, а технарь. Но оплакивал его весь мир — от США до Китая и Японии".

Но важна роль не столько самого интернета, сколько цифровых технологий. Более значимыми, чем композиторский талант, стали технические навыки, умение владеть ритмами — хаус, техно и т. д. В середине 1990-х, на закате рока, на мировую авансцену вышли диджеи, однако инициативу у них тут же перехватили рэперы (сам рэп как стиль возник в 1980-х): на те же чужие, видоизмененные мелодии они стали начитывать свой текст. К нулевым годам рэп стал мэйнстримом. Точнее, хип-хоп — стиль на стыке рэпа (речитатив) и диджеинга (электронные ритмы, наложенные на заимствованные мелодии).

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На сегодня из 500 мировых поп-звезд 250 — рэперы. Почему так случилось, объясняет радиодиджей Сева Новгородцев: "Слово в поп-музыке и роке давно выродилось. Они все пели на уровне примитива, детских смыслов. Дело дошло до детских слогов, смысла в их песнях искать не приходится. И вдруг пришли рэперы, которые возродили словесность. Вся эта калифорнийская и нью-йоркская шпана в своих песнях стала создавать словесные образы. Во-вторых, сделала эти слова ритмичными. Само слово у них стало превращаться в музыку, а их тексты начали преподавать детям в школе".

В России, как и на Западе, также появились звезды рэпа, которые по доходам попали в списки Forbes: Баста, Элджей, Face, Oxxxymiron.

Рэп и Украина

На вопрос, почему в Украине не появилось плеяды звезд-рэперов, в 2017 году попытался ответить украинский русскоязычный рэпер ЯрмаК: "В Украине рэп не стал популярен, потому что, на мой взгляд, "наша мова солов’їна" требует более сильной мелодической основы. Суржик для рэпа не годится. Рэп должен звучать жестко, это драка, это мужской разговор. Тем, кого я слышал из украиноязычных рэперов, не хватает жесткости и убедительности, как это получается на русском языке. Что касается известных артистов, таких как "Тартак" и ТНМК, то это не чистый рэп, а разбавленный другими стилями. Я пою на русском языке. Появление сильного украиноязычного рэпера хотя и возможно, но маловероятно", — заключил музыкант.

[ + – ] Alyona Alyona. Украина родила своего рэпера: девушку с сильным характером — Алену Савраненко Фото: Кирилл Чуботин

В нашей стране рэп постоянно разбавляется женской составляющей. Рэперу Потапу "добавили" Настю. Позитиву — Додо. Но сильный украиноязычный рэпер все же появился. В 2018 году им оказалась Alyona Alyona, хотя и без нецензурной лексики, которой хватает в текстах рэперов-мужчин.

"В Украине почти нет популярного местного рэпа, хотя это мировой тренд. Только Alyona Alyona и новая Jerry Heil со своим единственным хитом #Охрана_Отмєна. Но это не то, чтобы пробрало, так сказать, по-мужски. Чтобы цепляло!" — утверждает Юрий Гулевич.

Что же касается российских рэперов, которые приедут в Украину, то они охватывают весь спектр нашей публики. "Эта пятерка четко распределяется по аудитории: Pharaoh, Моргенштерн и Скриптонит — аудитория до 20. Noize MC и Баста — 35+, — говорит Игорь Панасов. — По сути, они захватывают все возрастные группы, перекрывая всю возможную украинскую аудиторию".

Кто есть кто

В рэпе важна не столько мелодия, сколько текст, интонация и образ артиста. Плюс саунд — ритмы и электронные навороты. Например, в США первыми попали в мейнстрим, став популярными в 1994–1998 годах, криминальные рэперы, реально связанные с бандами и наркоторговлей. Об этом они и пели. Им верили, потому что половину из них действительно застрелили в разборках, как легендарного рэпера Тупака Шакура (1971–1996). На территории СНГ параллельно "зашел" блатной русский шансон во главе со звездой Михаилом Кругом, которого тоже убили.

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Потом тема криминала ушла из рэпа. Но ганж, телки, золотые цепи, крутые тачки и внезапное обогащение по-прежнему в тренде хип-хопа. Эта "крутизна" и привлекает подростков. Например, основной смысл песни 22-летнего Алишера Моргенштерна El Problema, занявшей шестое место в топе самых популярных клипов среди украинцев, в том, что Алишер с Тимати мучаются "страшной" проблемой: выбрать им "Феррари" или "Ламборгини"? Страдают они от этого возле бассейна с полуобнаженными девицами, потом шуруют в казино и все-таки выбирают… вертолет.

Если коротко, то Моргенштерн — это Мадонна рэпа. Он все время продуцирует миллион событий для медиа и мифологизирует собственную биографию. Сочиняет рэп с 12 лет. Подростком создал в родной Уфе пан-рок-группу со скандальным названием ММД ("Моя мама девственница"). Был исключен из педунивера за то, что предложил там девушке заняться сексом и выложил об этом видео в Сеть. Речь ректора, когда его выгоняли, записал на диктофон и использовал для создания клипа.

Его недавнее интервью Юрию Дудю набрало рекордные 23 млн просмотров в Youtube. Там он признался, что отрицательная реакция — тоже хорошо: "Правда, на ненависти долго не продержишься". Свежая провокация Монгерштерна: один гламурный журнал назвал его "женщиной года". В этой номинации он победил Ольгу Бузову.

40-летний Баста (Василий Вакуленко) — самый богатый, солидный и сердечный из этой пятерки. Обладает статусом папы российского рэпа. У него две дочери, которым он поет: "Папа в самолетах, папа в поездах — мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, дочки — вместо точки смайл. Папа Skype, папа Face Time, папа What’s Up". Романтик. Выдает гимны поколений: "Моя игра", "Сансара" (хоть и не вполне понимает смысл этого термина индуизма, судя по тексту его композиции). Ему не слабо без речитатива просто спеть сентиментальную песенку вроде "Медлячка".

[ + – ] Noize MC. Алексей Иванов исполняет бескомпромиссный, остросоциальный рэп

35-летний Noize MС олицетворяет социальный рэп. Иван Алексеев — либерал. Поет о социальных проблемах и отсутствии свободы. Российская власть его не жалует. Мотается на украинские фестивали. Он — Юрий Шевчук русрэпа. Бунтарь, кричащий: "Я — Прометей, видящий будущее титан, круче меня тут никто вообще не читал".

[ + – ] Скриптонит. Казахский рэпер Адиль Жалелов пронзителен в своих текстах

30-летний Скриптонит (Адиль Кулмагамбетов) — казахский рэпер. Мрачный, депрессивный, но атмосферный артист и очень неплохой поэт, менявший темы от хита о гопниках "Животные" до "Космоса", где его любимой посвящены такие строчки: "Но ты пахнешь на шестнадцать, ты — как первое свидание. Ты пахнешь так, что ты пьянишь, пахнешь, как незабываемый движ".

24-летний Pharaoh — гламурный рэпер-задавака. Глеб Голубин серьезно занимался футболом, но подростком попал в Америку, где за несколько лет проникся хип-хопом. Кичится, что он лучше всех из российских рэперов разбирается в западных актуальных направлениях и что все начинают делать то, что "я делал ровно пять минут назад, я ничего не придумал, такой расклад".

Словарь рэпа

Рэп (англ. rap — стук, удар) — намек на ритмичность рэпа, означает "говорить", "разговаривать". Начитывать мелодизированный речитатив.

Баттл (англ. battle — битва) — соревнование между рэп-исполнителями; как правило, сопровождается унижением противника. Баттловый трек, зачастую, это дисс на противника.

Дисс (англ. disrespect — неуважение) — направление в хип-хопе, суть которого сводится к высказыванию неуважения в тексте одного рэпера к другому. Часто диссы игнорируются. Используются диссы в бифах.

Биф (англ. beef — мясо, недовольство) — вражда между представителями хип-хоп культуры. Биф — это когда один рэпер, чтобы специально унизить другого, пишет про него песню, в которой высказывает о нем резкое мнение.

Респект (англ. respect — уважение) — хорошее расположение к человеку, уважение к его творчеству.

Битбокс, битбоксинг (англ. beatbox, beatboxing) — искусство создания битов, ритмов и мелодий при помощи рта.

Сэмпл (англ. sample — образец) — фрагмент мелодии, взятый за основу создания минусовой фонограммы (минуса). На сэмплы накладывают биты.