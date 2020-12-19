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Рок-поэт всея Украины: О молодости Кузьмы Скрябина снимают фильм "Я, Победа и Берлин"

Константин Рылев
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Кузьма Скрябин, рок-музыка, украинская культура,

Юмористическую историю о том, как Кузьма перегонял старенькую "Победу" из Украины в Германию, дополнят 12 новых ремиксов его песен.

Только недавно утихли разговоры вокруг фильмов "Богемская рапсодия" о Фредди Меркьюри и "Лето" о Викторе Цое, которые сначала шумно ругали, а потом так же хвалили, как в Украине впервые начали снимать полнометражный фильм о недавно ушедшей рок-звезде — погибшем в 2015 году в автокатастрофе Кузьме Скрябине (Андрее Кузьменко). Фильм называется "Я, Победа и Берлин" (компания StarMedia).

КОНЦЕРТ «CКРЯБIНА». В картине будет воспроизведен концерт группы «Cкрябін» на заре её становления
КОНЦЕРТ «CКРЯБIНА». В картине будет воспроизведен концерт группы «Cкрябін» на заре её становления

Во всех этих фильмах тема внешней схожести с певцом, которого знали миллионы, возникает сразу. Чтобы подстраховаться от этих разговоров, режиссер "Лета" Кирилл Серебрянников в начале картины даже вложил в уста исполнителя роли Цоя актера Тео Ю шуточную реплику, адресованную зрителям: "Не, не похож".

Режиссер украинской ленты Ольга Ряшина ("Секс и ничего личного") в комментарии Фокусу отмечает: "Я понимаю эту проблему. Но для меня основное — это не внешняя схожесть с Кузьмой. Нам просто повезло, что актер Ваня Блиндар внешне напоминает Андрея, хотя куда важнее то, что он похож на него внутренне: его харизма, отношение к жизни, позитив, который он излучает. Мы полгода искали исполнителя на главную роль".

ТРОГАТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРА. Режиссёр Ольга Ряшина (в центре) довольна съёмками эпизода концерта, который получился и забавным, и сентиментальным
ТРОГАТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРА. Режиссёр Ольга Ряшина (в центре) довольна съёмками эпизода концерта, который получился и забавным, и сентиментальным

Еще на старте проекта у него было большое подспорье — остроумная автобиографическая повесть Кузьмы "Я, "Побєда" і Берлін" (2006), которая легла в основу сценария. Эта книга стала бестселлером и переиздавалась несколько раз, в том числе на русском языке. Сюжет ее такой: 23-летний Кузьма в начале 1990-х перегоняет машину "Победа" из Украины в Германию — с друзьями и манекенами на борту, чтобы в Берлине манекены и авто перепродать с наваром. Повесть изобилует юмористическими репликами и метафорами: "Я никогда не искал легких путей в решении проблем, и даже когда все казалось элементарным — шел в обход"; "Скорость нашего движения была настолько умеренной, что, проезжая по польским селам, я успевал рассмотреть мебель в домах и лица всех жителей"; "На прощание женщина мило улыбнулась золотыми коронками, от которых я нахватался "зайчиков", как от сварочного аппарата".

Но и тут есть подводные камни: хоть повесть написана мастерски, в ней мало действий. "Мы добавили приключений, — говорит Ольга Ряшина. — Это несколько историй из жизни Кузьмы, которых нет в книге. Мы их взяли из рассказов друзей, воспоминаний близких и интервью самого Андрея".

Путь взросления

Любопытно, какую черту характера Кузьмы выделяют создатели картины, ведь его знало огромное количество народу из мира шоу-бизнеса. "Кузьма был готов на все ради других — это его ключевая черта, — делится своими соображениями режиссер. — Когда к нему приходит его друг Бард и говорит: "Поехали на твоей старой, разваливающейся машине в Берлин", тот ни секунды не сомневается: "Да, конечно". Кузьма — спасатель, он частенько выручает. Исходя из этого, мы добавили эпизод, где он спасает девушку в берлинском клубе, когда чувствует, что ей грозит опасность. Причем Кузьма не дерется, а умудряется комично выйти из ситуации".

УЛЫБКА СКРЯБИНА. По словам исполнителя главной роли Ивана Лимбара, он скопировал характерную полукривую усмешку Кузьмы
УЛЫБКА СКРЯБИНА. По словам исполнителя главной роли Ивана Лимбара, он скопировал характерную полукривую усмешку Кузьмы
Фото: УНИАН

В Кузьме поражает сочетание противоположных черт: его музыка в стиле синтипоп (акцент на синтезаторе а-ля Depeche Mode) звучит приятно, а тексты не столько лиричны, сколько саркастичны. Неслучайно он создал, как продюсер, женскую панк-группу "Пающие трусы". Как в жизни проявлялась его жесткость? "Он обычно не скандалил, но если у него что-то накопилось, быстро принимал решение и говорил кому-то: "Всё! Ты у нас больше не работаешь". Это понятно по тому немалому количеству музыкантов, которые перебывали в группе "Скрябiн", — рассказывает исполнитель главной роли Иван Блиндар, немало узнавший о своем герое. — В 2012 году на первой музыкальной премии Yuna не наградили никого из тех, кто начинал в 1990-е, в том числе "Скрябiна". И, разговаривая с Катей Осадчей перед телекамерой, Кузьма, выпив шампанское, разбил пустой бокал о свою голову. Осадчая опешила: "Ты что, расстроен?" Кузьма: "А что, видно?" — "Немного". Они рассмеялись. В этом поступке — весь Кузьма".

Заметим, что в картине будет не совсем этот уверенный в себе рок-стар, но еще очень молодой человек. "Кузьма у нас не тот, которого все знали, а парень, учащийся в университете и репетирующий на крыше, играя ради веселья, а не профессионально, — замечает Ряшина. — Мы хотим показать его тогдашнюю безалаберность, свободу, беспечность. Он слушал панк-рок и спонтанно решал куда-то ехать, записываться, что-то менять. Хотя, разумеется, у него уже там проявляются черты, свойственные его личности и творчеству".

ДЕВУШКА КУЗИ. По фильму у Кузьмы есть девушка, которую зовут Барбара
ДЕВУШКА КУЗИ. По фильму у Кузьмы есть девушка, которую зовут Барбара

После смерти лидера присутствие песен группы "Скрябін" в радио­эфире только увеличилось, что говорит о качестве творчества Андрея Кузьменко. И хотя сильным вокалом он не обладал, теперь становится ясно, что Кузьма — лучший рок-поэт своего поколения. В современной украинской музыке чаще наоборот: мелодичность берет верх над смыслом.

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Кузьма создал в песнях образ городского интеллектуала ("iн­те­лі­гент­ний мужчина, укра­їнський ін­же­нер"), живущего на переломе эпох — от советской к рыночной. Он отразил в своих композициях десятки примет этого переходного периода: от воспоминания о первом медленном танце и выпускном до прихода коммерческого успеха. "За гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив — когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив ("Старі фотографії"). Сатирические краски: "А моя країна — суцільна руїна і гордо ходить в кєпках і спортивних штанах" ("Руїна"). Лирические: "Спи собi сама, коли бiля тебе мене нема" ("Спи собi сама"). Жизнеутверждающие: "Я там, де сонце на стінах, я там, де сонце на стелі, танцюю танець пінгвіна страшно веселий" ("Танець пінгвіна"). Но стержневая тема — взросление. В отличие от той же харьковской группы "Пятница", воспевающей вечное лето, Кузьма чаще других упоминает холод, что в переносном значении — жизненная закалка. "Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря" ("Дельфіни"). Кузьма создал образ интеллектуала, идущего по жизни с известной долей пофигизма, но отчего-то его все больше достает то, что происходит в Украине: гибридная война, нескончаемые кризисы, лицемерие политиков. Его лирический герой взрослеет вместе со страной. И выясняется, что главное в этом океане суеты, вранья и неизвестности — родные, старые друзья, любовь. А если нечего сказать, то "давай виключим світло і будем мовчати про то, шо не можна словами сказати…" ("Мовчати").

50 ЛОКАЦИЙ. Помимо съёмок в студии в фильме уже задействовано полсотни ­локаций
50 ЛОКАЦИЙ. Помимо съёмок в студии в фильме уже задействовано полсотни ­локаций

Формула творчества Кузьмы: городской интеллектуал — социальные перемены — взросление. Но какой мужчина не хочет снова почувствовать себя мальчишкой? Ведь, слушая самую популярную композицию Кузьмы "Мам", каждый вспоминает свою: "Ти мене вибач, шо я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім…"

Концерт и Победа

Чем дальше от нас Кузьма, тем больше мы его открываем. Наверное, поэтому в кар­тине "Я, Победа и Берлин" прозвучат 12 новых ремиксов его песен. "Из известных артистов, исполнивших песни Андрея, могу назвать Монатика, — рассказывает режиссер Ольга Ряшина. — Мы хотели дать свежее звучание его композициям и также брали и не слишком раскрученных исполнителей, зная, что он всегда поддерживал молодых".

ОДИН ИЗ ГЕРОЕВ. Автомобиль «Победа» купили в ужасном состоянии, восстановили и покрасили в жёлтый цвет
ОДИН ИЗ ГЕРОЕВ. Автомобиль «Победа» купили в ужасном состоянии, восстановили и покрасили в жёлтый цвет

Зрителей в картине ждет и концерт Кузьмы. "Мы через фан-клубы группы "Скрябін" пригласили в массовку желающих, — говорит Ряшина. — В итоге собралось немаленькое количество зрителей, и финальные сцены концерта сняли замечательно. Это было трогательно. В конце, не сговариваясь, плакали все — главный герой, я, технические службы и массовка. Когда вы увидите эти кадры, поймёте, о чем я. Люди не расходились. Песня "Мicця щасливих людей" — фаворит нашей ленты, ведь там конкретно речь идет о Берлине".

В украинском блоке съемок было 50 локаций — во Львове и Киеве. Весной киногруппа отправится в Берлин. В фильме тщательно воссоздадут европейскую субкультуру 1990-х: скинхеды, рейверы, панки, ЛГБТ.

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Экстракт "ВИА Гры". Самой популярной на просторах СНГ женской поп-группе 20 лет

Один из героев фильма — автомобиль "Победа". Его купили в ужасном состоянии, восстановили и покрасили в желтый цвет, чтобы машина выделялась на фоне серых зданий.

Премьера фильма запланирована на осень 2021 года. 