Рок-поэт всея Украины: О молодости Кузьмы Скрябина снимают фильм "Я, Победа и Берлин"

Юмористическую историю о том, как Кузьма перегонял старенькую "Победу" из Украины в Германию, дополнят 12 новых ремиксов его песен.

Только недавно утихли разговоры вокруг фильмов "Богемская рапсодия" о Фредди Меркьюри и "Лето" о Викторе Цое, которые сначала шумно ругали, а потом так же хвалили, как в Украине впервые начали снимать полнометражный фильм о недавно ушедшей рок-звезде — погибшем в 2015 году в автокатастрофе Кузьме Скрябине (Андрее Кузьменко). Фильм называется "Я, Победа и Берлин" (компания StarMedia).

[ + – ] КОНЦЕРТ «CКРЯБIНА». В картине будет воспроизведен концерт группы «Cкрябін» на заре её становления

Во всех этих фильмах тема внешней схожести с певцом, которого знали миллионы, возникает сразу. Чтобы подстраховаться от этих разговоров, режиссер "Лета" Кирилл Серебрянников в начале картины даже вложил в уста исполнителя роли Цоя актера Тео Ю шуточную реплику, адресованную зрителям: "Не, не похож".

Режиссер украинской ленты Ольга Ряшина ("Секс и ничего личного") в комментарии Фокусу отмечает: "Я понимаю эту проблему. Но для меня основное — это не внешняя схожесть с Кузьмой. Нам просто повезло, что актер Ваня Блиндар внешне напоминает Андрея, хотя куда важнее то, что он похож на него внутренне: его харизма, отношение к жизни, позитив, который он излучает. Мы полгода искали исполнителя на главную роль".

[ + – ] ТРОГАТЕЛЬНАЯ АТМОСФЕРА. Режиссёр Ольга Ряшина (в центре) довольна съёмками эпизода концерта, который получился и забавным, и сентиментальным

Еще на старте проекта у него было большое подспорье — остроумная автобиографическая повесть Кузьмы "Я, "Побєда" і Берлін" (2006), которая легла в основу сценария. Эта книга стала бестселлером и переиздавалась несколько раз, в том числе на русском языке. Сюжет ее такой: 23-летний Кузьма в начале 1990-х перегоняет машину "Победа" из Украины в Германию — с друзьями и манекенами на борту, чтобы в Берлине манекены и авто перепродать с наваром. Повесть изобилует юмористическими репликами и метафорами: "Я никогда не искал легких путей в решении проблем, и даже когда все казалось элементарным — шел в обход"; "Скорость нашего движения была настолько умеренной, что, проезжая по польским селам, я успевал рассмотреть мебель в домах и лица всех жителей"; "На прощание женщина мило улыбнулась золотыми коронками, от которых я нахватался "зайчиков", как от сварочного аппарата".

Но и тут есть подводные камни: хоть повесть написана мастерски, в ней мало действий. "Мы добавили приключений, — говорит Ольга Ряшина. — Это несколько историй из жизни Кузьмы, которых нет в книге. Мы их взяли из рассказов друзей, воспоминаний близких и интервью самого Андрея".

Путь взросления

Любопытно, какую черту характера Кузьмы выделяют создатели картины, ведь его знало огромное количество народу из мира шоу-бизнеса. "Кузьма был готов на все ради других — это его ключевая черта, — делится своими соображениями режиссер. — Когда к нему приходит его друг Бард и говорит: "Поехали на твоей старой, разваливающейся машине в Берлин", тот ни секунды не сомневается: "Да, конечно". Кузьма — спасатель, он частенько выручает. Исходя из этого, мы добавили эпизод, где он спасает девушку в берлинском клубе, когда чувствует, что ей грозит опасность. Причем Кузьма не дерется, а умудряется комично выйти из ситуации".

[ + – ] УЛЫБКА СКРЯБИНА. По словам исполнителя главной роли Ивана Лимбара, он скопировал характерную полукривую усмешку Кузьмы Фото: УНИАН

В Кузьме поражает сочетание противоположных черт: его музыка в стиле синтипоп (акцент на синтезаторе а-ля Depeche Mode) звучит приятно, а тексты не столько лиричны, сколько саркастичны. Неслучайно он создал, как продюсер, женскую панк-группу "Пающие трусы". Как в жизни проявлялась его жесткость? "Он обычно не скандалил, но если у него что-то накопилось, быстро принимал решение и говорил кому-то: "Всё! Ты у нас больше не работаешь". Это понятно по тому немалому количеству музыкантов, которые перебывали в группе "Скрябiн", — рассказывает исполнитель главной роли Иван Блиндар, немало узнавший о своем герое. — В 2012 году на первой музыкальной премии Yuna не наградили никого из тех, кто начинал в 1990-е, в том числе "Скрябiна". И, разговаривая с Катей Осадчей перед телекамерой, Кузьма, выпив шампанское, разбил пустой бокал о свою голову. Осадчая опешила: "Ты что, расстроен?" Кузьма: "А что, видно?" — "Немного". Они рассмеялись. В этом поступке — весь Кузьма".

Заметим, что в картине будет не совсем этот уверенный в себе рок-стар, но еще очень молодой человек. "Кузьма у нас не тот, которого все знали, а парень, учащийся в университете и репетирующий на крыше, играя ради веселья, а не профессионально, — замечает Ряшина. — Мы хотим показать его тогдашнюю безалаберность, свободу, беспечность. Он слушал панк-рок и спонтанно решал куда-то ехать, записываться, что-то менять. Хотя, разумеется, у него уже там проявляются черты, свойственные его личности и творчеству".

[ + – ] ДЕВУШКА КУЗИ. По фильму у Кузьмы есть девушка, которую зовут Барбара

После смерти лидера присутствие песен группы "Скрябін" в радио­эфире только увеличилось, что говорит о качестве творчества Андрея Кузьменко. И хотя сильным вокалом он не обладал, теперь становится ясно, что Кузьма — лучший рок-поэт своего поколения. В современной украинской музыке чаще наоборот: мелодичность берет верх над смыслом.

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Кузьма создал в песнях образ городского интеллектуала ("iн­те­лі­гент­ний мужчина, укра­їнський ін­же­нер"), живущего на переломе эпох — от советской к рыночной. Он отразил в своих композициях десятки примет этого переходного периода: от воспоминания о первом медленном танце и выпускном до прихода коммерческого успеха. "За гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив — когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив ("Старі фотографії"). Сатирические краски: "А моя країна — суцільна руїна і гордо ходить в кєпках і спортивних штанах" ("Руїна"). Лирические: "Спи собi сама, коли бiля тебе мене нема" ("Спи собi сама"). Жизнеутверждающие: "Я там, де сонце на стінах, я там, де сонце на стелі, танцюю танець пінгвіна страшно веселий" ("Танець пінгвіна"). Но стержневая тема — взросление. В отличие от той же харьковской группы "Пятница", воспевающей вечное лето, Кузьма чаще других упоминает холод, что в переносном значении — жизненная закалка. "Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря" ("Дельфіни"). Кузьма создал образ интеллектуала, идущего по жизни с известной долей пофигизма, но отчего-то его все больше достает то, что происходит в Украине: гибридная война, нескончаемые кризисы, лицемерие политиков. Его лирический герой взрослеет вместе со страной. И выясняется, что главное в этом океане суеты, вранья и неизвестности — родные, старые друзья, любовь. А если нечего сказать, то "давай виключим світло і будем мовчати про то, шо не можна словами сказати…" ("Мовчати").

[ + – ] 50 ЛОКАЦИЙ. Помимо съёмок в студии в фильме уже задействовано полсотни ­локаций

Формула творчества Кузьмы: городской интеллектуал — социальные перемены — взросление. Но какой мужчина не хочет снова почувствовать себя мальчишкой? Ведь, слушая самую популярную композицию Кузьмы "Мам", каждый вспоминает свою: "Ти мене вибач, шо я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачив перший раз свій дім…"

Концерт и Победа

Чем дальше от нас Кузьма, тем больше мы его открываем. Наверное, поэтому в кар­тине "Я, Победа и Берлин" прозвучат 12 новых ремиксов его песен. "Из известных артистов, исполнивших песни Андрея, могу назвать Монатика, — рассказывает режиссер Ольга Ряшина. — Мы хотели дать свежее звучание его композициям и также брали и не слишком раскрученных исполнителей, зная, что он всегда поддерживал молодых".

[ + – ] ОДИН ИЗ ГЕРОЕВ. Автомобиль «Победа» купили в ужасном состоянии, восстановили и покрасили в жёлтый цвет

Зрителей в картине ждет и концерт Кузьмы. "Мы через фан-клубы группы "Скрябін" пригласили в массовку желающих, — говорит Ряшина. — В итоге собралось немаленькое количество зрителей, и финальные сцены концерта сняли замечательно. Это было трогательно. В конце, не сговариваясь, плакали все — главный герой, я, технические службы и массовка. Когда вы увидите эти кадры, поймёте, о чем я. Люди не расходились. Песня "Мicця щасливих людей" — фаворит нашей ленты, ведь там конкретно речь идет о Берлине".

В украинском блоке съемок было 50 локаций — во Львове и Киеве. Весной киногруппа отправится в Берлин. В фильме тщательно воссоздадут европейскую субкультуру 1990-х: скинхеды, рейверы, панки, ЛГБТ.

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Один из героев фильма — автомобиль "Победа". Его купили в ужасном состоянии, восстановили и покрасили в желтый цвет, чтобы машина выделялась на фоне серых зданий.

Премьера фильма запланирована на осень 2021 года.