"Вхопила за волосся": на Івано-Франківщині через російську музику жінка накинулася на іншу (відео)

Членку Національного агентства із забезпечення якості освіти Лідію Фесенко побили у місті Снятин на Івано-Франківщині. На жінку скоїла напад інша жінка під час перебування у місцевому кафе: причиною стало те, що нападницю обурили прохання Фесенко не вмикати російську музику.

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Про інцидент на Івано-Франківщині розповіла сама постраждала Лідія Фесенко на своїй сторінці у Facebook 28 березня.

Вона повідомила, що заклад, де трапився конфлікт, пішов їй назустріч та повністю підтримав, тому надав відеозапис із камер спостереження, на якому видно сутичку.

Також Фесенко описала у дописі ситуацію, яка трапилася. Вона зізналася, що приїхала на Івано-Франківщину у гості до своєї подруги, і вони разом завітали до місцевого закладу громадського харчування.

"Ситуація: обід, Снятин, Івано-Франківська область, за сусіднім столиком сидять панянки, які включають російську музику, натомість я роблю зауваження", — розповіла вона.

Після цього, за словами постраждалої, відбулася "мовна перепалка" між сторонами конфлікту. Лідію разом з подругами, за її свідченнями, упродовж деякого часу ображали, а потім активно сиділи та обговорювали. Через 30 хвилин компанія, в якій перебувала нападниця, завершила трапезу та пішла до виходу.

"Пані збираються і починають покидати заклад, а одна героїня вирішує схопити мене за волосся та потягнути", — пише Лідія.

Також, за словами постраждалої, нападниця під час розмови говорила про російськомовних українських військових та критикувала їх.

"Варто зазначити, що при усіх обставинах пані наїжджала на російськомовних військових", — зазначила Фесенко.

Заклад, у якому трапився конфлікт, не тільки надав відеозапис, а також допоміг надати свідчення поліції. У відомстві, за інформацією Суспільного, невдовзі ідентифікували особу нападниці — виявилося, що це 39-річна мешканка Снятина.

Ймовірно, дії нападниці кваліфікують за статтею 173 КУпАП (про дрібне хуліганство), як написала через деякий час сама Лідія Фесенко. Через відсутність тілесних ушкоджень, які може кваліфікувати судмедекспертиза, дії не можуть кваліфікувати за іншою статтею. Каральні санкції цієї статті передбачають штраф, громадські роботи або 15 діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, наприкінці лютого на Закарпатті трапився мовний скандал, коли під час перебування у закладі спортсмени зробили зауваження за російську мову.

Також перед цим у мовний скандал потрапила письменниця Лариса Ніцой.