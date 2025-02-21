Письменниця Лариса Ніцой потрапила у мовний скандал з ветераном у київському таксі (відео)

У своєму пості з відео письменниця Лариса Ніцой вказала таксисту, що він "притягнув з війни руський мір" і продовжує тут утверджувати.

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В Києві в п'ятницю, 21 лютого, водій таксі при обслуговуванні письменниці Лариси Ніцой відмовився розмовляти українською мовою. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Ну "здравствуй" День рідненької мови. Це катастрофа. Ранішній ранок (вдосвіта) сьогоднішнього дня", — підписала відео жінка.

На відео події відбуваються в автомобілі. Водій вів розмову російською мовою. Він мотивував це тим, що був в Збройних силах України, "на пєрєдке", тому буде розмовляти зручною йому мовою. Таксист додав, що він воював не за країну, а за свою сім'ю.

"Знаєте, я вам не вказуватиму, як "ваєвать" в окопах, то ваша парафія, а ми тут в тилу будуємо Україну, а не рускій мір, який ви сюди тягнете в тил з війни. От що роблять московити першим ділом на наших окупованих територіях? — Я маю на увазі, міняють мову, спалюють книжки", — написала Лариса Ніцой.

На це чоловік запитав, чи знає письменниця, що там роблять українські військові.

"Тут до мене доходить, що він попер проти наших на виправдання загарбників. Ошелешено завмираю. Я йому про ворогів - окупантів, а він мені в пику плохімі нашимі?" — додала вона.

Нещодавно в скандал втрапив український гурт Kalush Orchestra, відмовившись поширити збір на дрони. Своє рішення в гурті пояснили тим, що вони не публікують інформацію про збори "які несуть характер зброї". Це викликало обурення в мережі.

Нагадаємо, що в одній зі шкіл учні виступили з номером, де цивільний нібито б'є військового. Під час номера на сцену вийшла людина у військовій формі, яку одним ударом збив з ніг хлопець у цивільному. На скандал відреагувала директорка навчального закладу Ольга Тимошенко, пізніше педагогиня-організаторка школи № 309 міста Києва Наталія перепросила за номер.