Жодного приниження: вчителька відреагувала на скандал зі сценкою з побиттям військового (відео)

Раніше педагог-організаторка працювала у Сумському кадетському корпусі, після чого довгий час працює у сфері національно-патріотичного виховання.

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Педагог-організаторка школи № 309 міста Києва Наталія перепросила за номер під час святкового концерту, де учні одного із класів представили номер з побиттям військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє "Суспільне".

Вона розповіла, що готувала конкурсну програму. Номерами художньої самодіяльності займались діти.

Наталія додала, що не знімає з себе відповідальності. За її словами, напередодні була розмова з учасниками сценки, де всі погодились, що цього робити не потрібно.

"Діти не вкладали у це жодного паплюження приниження честі та гідності військовослужбовців, ТЦК як підрозділу. Я особисто також… Я приношу свої вибачення за це катастрофічне непорозуміння, катастрофічний збіг обставин. Цього не мало бути ніколи. Ніхто цього не мав на меті", — відзначила Наталія.

Тривалий час педагог-організаторка, за її словами, працювала у Сумському кадетському корпусі у напрямі військово-патріотичного виховання. Останні декілька років вона займається напрямком національно-патріотичного виховання.

Сценка з побиттям військового в школі: що відомо

Нагадаємо, що виступ учнів, де цивільний нібито б'є військового, опублікував начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Під час номеру на сцену вийшла людина у військовій формі, яку одним ударом збив з ніг хлопець у цивільному. Тоді ж в Дарницькій райдержадміністрації Києва зазначили, що проведуть розслідування.

Ввечері 17 лютого на скандал у школі Києва відреагувала директорка навчального закладу Ольга Тимошенко. Вона вибачилась перед тими, кого "зачепила або образила" сценка та додала, що вже проведене службове розслідування.

Фокус поспілкувався з психологинею Катериною Гольцберг. Вона вважає, що діти можуть ненавидіти ТЦК через їхніх батьків, які транслюють їм цей наратив.