Школярі розіграли сценку з побиття військового: чому діти ненавидять ТЦК та хто винен

В одній зі столичних шкіл діти показали сценку з побиття військовослужбовця. Відразу зʼявилася реакція громадськості, зокрема й міністра освіти Лісового, а педагога-організаторку було звільнено. Фокус дізнався, чому в школярів є ненависть до представників ТЦК, та кого варто покарати через скандал.

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У Київській школі №309 під час святкового концерту показали сценку, в якій цивільний побив чоловіка у військовій формі. За словами начальника управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталія Саранцева, "це симптом серйозної проблеми".

Скандал у школі Києва: що відомо

Під час виступу на сцену київської школи вийшла людина у військовій формі з папкою у руках. До нього підійшов хлопець у цивільному та одним ударом збив військовослужбовця з ніг. Саранцев не розуміє, як мобілізація — необхідний крок для виживання країни — стала предметом висміювання на рівні шкільних заходів. На його думку, винні дорослі, які самі розганяють наратив про "злочинний" ТЦК.

"Війна не прощає помилок, і однією з найбільших є підміна понять. І якщо в головах українських дітей український військовий — ворог, а "втащити" йому — прояв героїзму, то всім нам — величезна жирна "двійка". Але війна "двійок" не ставить", — сказав Саранцев.

На скандал у школі Києва відразу відреагували у Дарницькій райдержадміністрації, де заявили, що проведуть розслідування. Незабаром зʼявилася реакція міністра науки і освіти Оксена Лісового, який назвав подію ганебною.

"Відео, на якому учні київської школи розігрують сценку, у якій демонструють відверту зневагу до "військового", є ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення і 11 році війни. Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву", — повідомив Лісовий.

Він наголосив, що мав особисту телефонну розмову з директоркою школи, вимагав провести службове розслідування та зібрати пояснення від усіх, хто брав в цьому участь. Окрім цього, розслідування за фактом учнівського виступу розпочали ювенальні поліцейські Києва.

Ввечері 17 лютого на скандал у школі Києва відреагувала директорка навчального закладу Ольга Тимошенко. Вона попросила вибачення перед усіма, кого "зачепила або образила" сценка. За її словами, вже проведене службове розслідування, зібрані пояснення від усіх причетних та проінформовані відповідні органи.

Вона розповіла, що сценка, в якій побили військового, не була частиною запланованої святкової програми. Тоді як нагляд педагогів за діями дітей "виявився недостатнім".

"Учні, які створили сценку, не усвідомлювали глибинних наслідків такого вчинку, вважаючи це жартом без негативного контексту", — сказала вона.

Директорка додала, що через скандал у школі Києва вже заплановані "виховні заходи" — розмови з військовими та уроки з медіаграмотності. Також у навчальному закладі буде посилено контроль за організацією і проведенням виховних заходів.

18 лютого стало відомо, що педагог-організаторка концерту в школі написала заяву на звільнення. За її словами, вона нібито не знала, що один із виступів завершиться сценою з побиття військового. Проте директорка припускає, що педагог-організаторка знала про виступ, оскільки школярі репетирували декілька варіантів завершення вистави. Сьогодні представники ТЦК завітають до дітей через скандал у школі Києва, зазначила Тимошенко.

Чому діти ненавидять ТЦК?

Співголова ГО "БАТЬКИ SOS" Олена Парфьонова у розмові з Фокусом прокоментувала скандал у школі Києва. На запитання, чому діти ненавидять ТЦК, вона відповіла, що їй складно це пояснити.

"Звісно є якісь вже сталі уявлення у всьому суспільстві й, напевно, через дорослих транслюється якась зневага до ТЦК", — сказала Олена Парфьонова.

Вона зазначила, що її здивувала реакція суспільства, коли всі говорять лише про побиття військового, тоді як вона задається питанням, чи нормально, коли на святі з написом "Love is" демонструється сценка з побиття людини.

"Виходить, що якщо говоримо про військового, то всіх це обурило, а якби це був лікар, наприклад, або якби про продавця була сценка, це б нормально сприймалося? Проблема в тому, що ми толеруємо насилля, побиття і все це через такі форми. Здивував сміх, веселощі під час цієї вистави. І здивувало те, що жодний дорослий не зупинив це дійство. Багато, знаєте, моментів, які викликають не те, що обурення, а величезне здивування", — пояснила вона.

Психологиня Катерина Гольцберг вважає, що діти можуть ненавидіти ТЦК через їхніх батьків, які транслюють їм цей наратив.

"Можливо, не тільки батьками, дуже багато подібних відео є в TikTok, таких образливих відео, які, на мій погляд, є дуже часто частиною російського ІПСО. Формується суспільна думка, яка може впливати й на дітей", — пояснює Фокусу Гольцберг.

Парфьонова вважає, що це дзвіночки, які суспільство має осмислити та зробити висновки. Натомість, аби не було подібних інцидентів, на її думку, потрібно проводити зустрічі школярів із військовими, які були безпосередньо на фронті. Це повинні бути відверті розмови про те, що відбувається за 500 кілометрів від Києва, пояснення, що таке війна, через що проходять чоловіки та жінки.

За її словами, реальні історії є найбільш вражаючими для молоді, в результаті діти сприйматимуть військовий обовʼязок через "інші речі".

Психологиня Гольцберг вважає, що у подібних випадках важливо відразу реагувати, а не чекати поки "сколихнеться суспільство". Вона зауважила, що ще на заході хтось із вчителів мав встати та сказати: "Діти, це неправильно, ненормально, ми перебуваємо в стані війни та маємо знати, хто наш ворог, — це росіяни, а не ТЦК".

За її словами, варто розповідати про роль ТЦК, що це орган, який має свої повноваження, та пояснювати, чому подібна сценка є неприйнятною.

"Але комунікувати треба зразу ж, не чекаючи. І ці налаштування мають бути у самих вчителів. Якщо в них їх немає, і вони самі це схвалюють, чи батьки, то як може у дітей бути інакше? Діти — це відображення суспільства", — наголосила психологиня.

Кого потрібно покарати за сценку в школі №309?

Олена Парфьонова зауважила, що за все, що відбувається у закладі освіти, відповідає директор. Вона вважає, що директорка школи №309 може отримати догану, а далі з нею, скоріше за все, не продовжать контракт.

"Це було б логічним якимось виходом із ситуації. Проте це не змінить ситуацію яка вже є. Сьогодні ми побачили це в 309 школі, а що ще ми не бачили, і чи відбувається взагалі дискусії в школі про війну? Чи ми тільки в навчальних планах фіксуємо собі націонал-патріотичне виховання, а по факту це ні про що? Тому тут треба переосмислювати всі наші дії, які були останні 3-5 років, і думати про те, чому так сталося, і змінювати, напевно, підхід до націонал-патріотичного виховання", — підсумувала вона.

Співзасновниця Proctor Law Company, адвокатка Дарʼя Свистула повідомила Фокусу, що через скандал у школі Києва батьки учнів будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП — ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей.

За її словами, щодо дій педагога може бути проведено службове розслідування і як наслідок застосована дисциплінарна відповідальність у вигляді звільнення.

"Але, першочергово, слід довести умисел педагога і його пряму причетність, щоб застосувати п. 3 ст. 41 КЗпП України (розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який виконує виховні функції, у разі вчинення ним аморального проступку, несумісного з продовженням цієї роботи) або порушення педагогічними та науково-педагогічними працівниками законодавства, участь в антидержавній діяльності тощо", — пояснила вона.

Свистула наголосила, що до учнів через скандал у школі Києва не буде застосована відповідальність, зважаючи на вік, обставини справи та відсутність складу правопорушення:

ч. 1 ст. 173 КУпАП дрібне хуліганство може застосовуватися у випадках, коли зневага до військового відбувається у формі публічної образи або непристойної поведінки, проте віковий ценз — лише з 16 років;

ч. 1 ст. 296 ККУ — хуліганство — з 14 років, але потрібно довести зухвалість і винятковий цинізм;

ст. 435-1 ККУ — образа честі й гідності військовослужбовця, до школярів не буде застосовано.

Своєю чергою Катерина Гольцберг вважає, що показові покарання не будуть доцільними. Натомість важливо усвідомити, що сталося, та проаналізувати ситуацію.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що в школі Києва діти гралися в "ТЦК". У результаті один з учнів зробив захват шиї іншого та ледь не зламав носа.

21 листопада 2024 року на уроці фізики лаборант Львівської школи № 30 висловлювався у грубій формі щодо дітей та погрожував їм "відправленням на фронт". У грудні його звільнили з роботи.