Школьники разыграли сценку с избиением военного: почему дети ненавидят ТЦК и кого наказать

В одной из столичных школ дети показали сценку с избиением военнослужащего. Сразу появилась реакция общественности, в том числе и министра образования Лисового, а педагог-организатор была уволена. Фокус узнал, почему у школьников есть ненависть к представителям ТЦК, и кого стоит наказать из-за скандала.

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В Киевской школе №309 во время праздничного концерта показали сценку, в которой гражданский избил мужчину в военной форме. По словам начальника управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталия Саранцева, "это симптом серьезной проблемы".

Скандал в школе Киева: что известно

Во время выступления на сцену киевской школы вышел человек в военной форме с папкой в руках. К нему подошел парень в штатском и одним ударом сбил военнослужащего с ног. Саранцев не понимает, как мобилизация — необходимый шаг для выживания страны — стала предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий. По его мнению, виноваты взрослые, которые сами разгоняют нарратив о "преступном" ТЦК.

"Война не прощает ошибок, и одной из самых больших является подмена понятий. И если в головах украинских детей украинский военный — враг, а "утащить" ему — проявление героизма, то всем нам — огромная жирная "двойка". Но война "двоек" не ставит", — сказал Саранцев.

На скандал в школе Киева сразу отреагировали в Дарницкой райгосадминистрации, где заявили, что проведут расследование. Вскоре появилась реакция министра науки и образования Оксена Лисового, который назвал произошедшее позорным.

"Видео, на котором ученики киевской школы разыгрывают сценку, в которой демонстрируют откровенное пренебрежение к "военному", является позорным и недопустимым на третьем году полномасштабного вторжения и 11 году войны. Мне лично дико, что ни один из тех, кто участвовал в подготовке и непосредственном участии в этой сцене, не почувствовал сопротивления", — сообщил Лисовой.

Он отметил, что имел личный телефонный разговор с директором школы, требовал провести служебное расследование и собрать объяснения от всех, кто принимал в этом участие. Кроме этого, расследование по факту ученического выступления начали ювенальные полицейские Киева.

Вечером 17 февраля на скандал в школе Киева отреагировала директор учебного заведения Ольга Тимошенко. Она попросила прощения перед всеми, кого "задела или обидела" сценка. По ее словам, уже проведено служебное расследование, собраны объяснения от всех причастных и проинформированы соответствующие органы.

Она рассказала, что сценка, в которой избили военного, не была частью запланированной праздничной программы. Тогда как надзор педагогов за действиями детей "оказался недостаточным".

"Ученики, которые создали сценку, не осознавали глубинных последствий такого поступка, считая это шуткой без негативного контекста", — сказала она.

Директор добавила, что из-за скандала в школе Киева уже запланированы "воспитательные мероприятия" — разговоры с военными и уроки по медиаграмотности. Также в учебном заведении будет усилен контроль за организацией и проведением воспитательных мероприятий.

18 февраля стало известно, что педагог-организатор концерта в школе написала заявление на увольнение. По ее словам, она якобы не знала, что одно из выступлений завершится сценой с избиением военного. Однако директор предполагает, что педагог-организатор знала о выступлении, поскольку школьники репетировали несколько вариантов завершения спектакля. Сегодня представители ТЦК посетят детей из-за скандала в школе Киева, отметила Тимошенко.

Почему дети ненавидят ТЦК?

Сопредседатель ОО "БАТЬКИ SOS" Елена Парфенова в разговоре с Фокусом прокомментировала скандал в школе Киева. На вопрос, почему дети ненавидят ТЦК, она ответила, что ей сложно это объяснить.

"Конечно есть какие-то уже устоявшиеся представления во всем обществе и, наверное, через взрослых транслируется какое-то пренебрежение к ТЦК", — сказала Елена Парфенова.

Она отметила, что ее удивила реакция общества, когда все говорят только об избиении военного, тогда как она задается вопросом, нормально ли, когда на празднике с надписью "Love is" демонстрируется сценка с избиением человека.

"Получается, что если говорим о военном, то всех это возмутило, а если бы это был врач, например, или если бы о продавце была сценка, это бы нормально воспринималось? Проблема в том, что мы толерантно относимся к насилию, избиению и все это через такие формы. Удивил смех, веселье во время этого спектакля. И удивило то, что ни один взрослый не остановил это действо. Много, знаете, моментов, которые вызывают не то, что возмущение, а огромное удивление", — пояснила она.

Психолог Екатерина Гольцберг считает, что дети могут ненавидеть ТЦК из-за их родителей, которые транслируют им этот нарратив.

"Возможно, не только родителями, очень много подобных видео есть в TikTok, таких оскорбительных видео, которые, на мой взгляд, являются очень часто частью российского ИПСО. Формируется общественное мнение, которое может влиять и на детей", — объясняет Фокусу Гольцберг.

Парфенова считает, что это звоночки, которые общество должно осмыслить и сделать выводы. Зато, чтобы не было подобных инцидентов, по ее мнению, нужно проводить встречи школьников с военными, которые были непосредственно на фронте. Это должны быть откровенные разговоры о том, что происходит за 500 километров от Киева, объяснение, что такое война, через что проходят мужчины и женщины.

По ее словам, реальные истории являются наиболее впечатляющими для молодежи, в результате дети будут воспринимать воинский долг через "другие вещи".

Психолог Гольцберг считает, что в подобных случаях важно сразу реагировать, а не ждать пока "всколыхнется общество". Она отметила, что еще на мероприятии кто-то из учителей должен был встать и сказать: "Дети, это неправильно, ненормально, мы находимся в состоянии войны и должны знать, кто наш враг, — это русские, а не ТЦК".

По ее словам, стоит рассказывать о роли ТЦК, что это орган, который имеет свои полномочия, и объяснять, почему подобная сценка неприемлема.

"Но коммуницировать надо сразу же, не дожидаясь. И эти настройки должны быть у самих учителей. Если у них их нет, и они сами это одобряют, или родители, то как может у детей быть иначе? Дети — это отражение общества", — отметила психолог.

Кого нужно наказать за сценку в школе №309?

Елена Парфенова отметила, что за все, что происходит в учебном заведении, отвечает директор. Она считает, что директор школы №309 может получить выговор, а дальше с ней, скорее всего, не продлят контракт.

"Это было бы логичным каким-то выходом из ситуации. Однако это не изменит ситуацию которая уже есть. Сегодня мы увидели это в 309 школе, а что еще мы не видели, и происходит ли вообще дискуссии в школе о войне? Или мы только в учебных планах фиксируем себе национал-патриотическое воспитание, а по факту это ни о чем? Поэтому здесь надо переосмысливать все наши действия, которые были последние 3-5 лет, и думать о том, почему так произошло, и менять, наверное, подход к национал-патриотическому воспитанию", — подытожила она.

Соучредитель Proctor Law Company, адвокат Дарья Свистула сообщила Фокусу, что из-за скандала в школе Киева родители учеников будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУпАП — уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и/или несовершеннолетних детей.

По ее словам, в отношении действий педагога может быть проведено служебное расследование и как следствие применена дисциплинарная ответственность в виде увольнения.

"Но, в первую очередь, следует доказать умысел педагога и его прямую причастность, чтобы применить п. 3 ст. 41 КЗпП Украины (расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работником, выполняющим воспитательные функции, в случае совершения им аморального проступка, несовместимого с продолжением этой работы) или нарушения педагогическими и научно-педагогическими работниками законодательства, участие в антигосударственной деятельности и т.д.", — пояснила она.

Свистула отметила, что к ученикам из-за скандала в школе Киева не будет применена ответственность, учитывая возраст, обстоятельства дела и отсутствие состава правонарушения:

ч. 1 ст. 173 КУпАП мелкое хулиганство может применяться в случаях, когда пренебрежение к военному происходит в форме публичного оскорбления или непристойного поведения, однако возрастной ценз — только с 16 лет;

ч. 1 ст. 296 УКУ — хулиганство — с 14 лет, но нужно доказать дерзость и исключительный цинизм;

ст. 435-1 УКУ — оскорбление чести и достоинства военнослужащего, к школьникам не будет применяться.

В свою очередь Екатерина Гольцберг считает, что показательные наказания не будут целесообразными. Зато важно осознать, что произошло, и проанализировать ситуацию.

Напомним, в конце января стало известно, что в школе Киева дети играли в "ТЦК". В результате один из учеников сделал захват шеи другого и едва не сломал нос.

21 ноября 2024 года на уроке физики лаборант Львовской школы № 30 высказывался в грубой форме в отношении детей и угрожал им "отправкой на фронт". В декабре его уволили с работы.