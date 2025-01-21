По соглашению сторон: во Львове уволили лаборанта, который желал школьникам "сдохнуть" на фронте

Технического работника кабинета физики львовской школы №30 все же уволили еще в конце 2024 года.

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Лаборанта львовской школы № 30, который во время общения с детьми оскорблял их, угрожая "отправкой на фронт", уволили. Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Как стало известно, для выяснения обстоятельств событий, которые произошли 21 ноября 2024 года на уроке физики, управление образования создало соответствующую комиссию. Проверка установила, что лаборант высказался в грубой форме в отношении детей, а учительница не защитила учеников от унижения чести и достоинства.

После проведенного служебного расследования, 2 декабря лаборанту объявили выговор, а 27 декабря он был уволен с работы по соглашению сторон. Также за ненадлежащее исполнение своих обязанностей был объявлен выговор и директору заведения, сообщила образовательный омбудсмен.

Полиция, которая в свою очередь, составила на лаборанта административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины, то есть "мелкое хулиганство", направили его в суд для рассмотрения и принятия решения.

Отметим, согласно статье 116 КЗоТ Украины, в день увольнения работодатель обязан выдать работнику надлежащим образом оформленную трудовую книжку и произвести с ним расчет. При увольнении работника по соглашению сторон во время действия военного положения пособие по безработице назначается уже с первого дня после дня предоставления статуса безработного.

Напомним, в средней общеобразовательной школе №30 Львова лаборант по физике на повышенных тонах ругал учеников, подчеркивая, что их нужно отправить на передовую.

После того, как об инциденте на уроке стало известно, начальник управления образования департамента развития Львовского городского совета Андрей Закалюк сообщил, что виновника решили не увольнять. Как выяснилось, ученики 9 класса нарушали правила техники безопасности во время пребывания на уроке и именно поэтому работник школы высказался эмоционально.