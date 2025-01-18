На Ровенщине учитель избил ученика: мать пострадавшего отказывается от претензий

Учитель избил ученика восьмого класса, который якобы провоцировал его. Преподавателя пообещали уволить.

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В одном из учебных заведений Варашского района Ровенской области учитель избил школьника. Об этом случае сообщил местный канал VOLOD BLOG.

На видео, которое опубликовано в сети, мужчина кричит на ребенка и несколько раз бьет парня в район головы.

Отмечается, что случай произошел в школе села Мульчинцы. Ученик, как прокомментировали, является воспитанником детского дома и якобы вел себя провокационно перед взрослым человеком.

Реакция местных властей на избиение

Начальница управления образования исполнительного комитета Варашского городского совета Елена Корень отреагировала на инцидент, сообщив, что учителя привлекут к ответственности и уволят.

"О данном недопустимом инциденте офицер полиции, который работает в заведении, сообщил в полицию. Параллельно в учебном заведении проводится служебное расследование", — сообщила чиновница.

Начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль отметил, что департамент образования получил поручение провести проверку всех обстоятельств этой недопустимой ситуации.

"Школа должна быть территорией безопасности для учеников. Местом знаний, а не насилия", — подчеркнул чиновник, добавив, что дело остается у него на личном контроле и пообещал "более решительные выводы" по результатам проверки.

В свою очередь полиция зарегистрировала факт избиения учителем ученика 8 класса местного лицея.

Впрочем, мама пострадавшего парня в телефонном режиме сообщила, что претензий не имеет и участником уголовного процесса быть не желает. Следственное подразделение, несмотря на заявление, решает с правовой квалификацией инцидента.

Напомним, ранее в Березновском районе Ровенской области учитель физкультуры избил ученика ногами. Инцидент произошел на перемене между занятиями.

А в Винницкой области директор Лукашевского лицея несколько раз дал ученику по ногам прутом. 13-летнего школьника учительница выгнала с урока географии и тот прятался в кустах возле школы.