В Винницкой области директора школы обвиняют в избиении розгами школьника: подробности

По словам 13-летнего школьника, его выгнали с урока географии. Он ушел из здания и сидел в кустах возле школы. Там его заметил директор школы.

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В Лукашевском лицее в Винницкой области разразился скандал. Мама шестиклассника Андрея К. заявила, что директор учебного заведения избил ее сына розгой. Женщина обратилась в полицию. Об этом сообщает OBOZ.UA.

По словам 13-летнего школьника, учительница выгнала его с урока географии. Он ушел из здания и сидел в кустах возле школы. Там его заметил директор школы, сломал прут и дал ученику по ногам. После этого он направил его снова в класс.

Дома вечером мальчик рассказал маме о том, что произошло и показал следы прута на ногах.

Учительница географии Любовь Б. рассказала, что выгнала ученика из класса из-за нарушения дисциплины — он мешал проводить урок и показывал язык. Она написала директору докладную, в которой сообщила, что этот ученик на ее уроках нарушает дисциплину, ведет себя неадекватно, не имеет учебника и тетради.

Докладная учительницы географии

Директор отрицает, что бил подростка и уверяет, что его оболгали и причастен к этому односельчанин, с которым у него сложился конфликт, и который дружит с матерью мальчика.

По словам директора, семья ребенка неблагополучная, мать якобы злоупотребляет алкоголем и часто гостит у родственницы этого мужчины. Отец мальчика воюет на фронте.

"Мы как-то с учителями хотели проверить условия жизни в семье ученика, они там неудовлетворительные, возможно, это тоже им не понравилось", — говорит директор.

Директор причину конфликта не назвал, но намекнул, что с него требуют взятку.

Напомним, что на Прикарпатье школьник выложил видео речи учителя, заменив его голос на голос Гитлера. В отношении матери подростка полиция составила протокол об админправонарушении из-за ненадлежащего ухода за ребенком, потому что ее сын оскорбил честь и достоинство учителя.