На Вінниччині директора школи звинувачують у побитті різками школяра: подробиці

За словами 13-річного школяра, його вигнали з уроку географії. Він пішов із будівлі та сидів у кущах біля школи. Там його помітив директор школи.

Related video

У Лукашівському ліцеї на Вінниччині вибухнув скандал. Мама шестикласника Андрія К. заявила, що директор навчального закладу побив її сина різкою. Жінка звернулася до поліції. Про це повідомляє OBOZ.UA.

За словами 13-річного школяра, учителька вигнала його з уроку географії. Він пішов із будівлі та сидів у кущах біля школи. Там його помітив директор школи, зламав лозину й дав учневі по ногах. Після цього він скерував його знову в клас.

Удома ввечері хлопчик розповів мамі про те, що сталося, і показав сліди лозини на ногах.

Учителька географії Любов Б. розповіла, що вигнала учня з класу через порушення дисципліни — він заважав проводити урок і показував язика. Вона написала директорові доповідну, де повідомила, що цей учень на її уроках порушує дисципліну, поводиться неадекватно, не має підручника та зошита.

Доповідна вчительки географії

Директор заперечує, що бив підлітка, і запевняє, що його оббрехали й причетний до цього односелець, із яким у нього склався конфлікт і який дружить із матір'ю хлопчика.

За словами директора, сім'я дитини неблагополучна, мати нібито зловживає алкоголем і часто гостює в родички цього чоловіка. Батько хлопчика воює на фронті.

"Ми якось із учителями хотіли перевірити умови життя в сім'ї учня, вони там незадовільні, можливо, це теж їм не сподобалося", — каже директор.

Директор причину конфлікту не назвав, але натякнув, що з нього вимагають хабар.

Нагадаємо, що на Прикарпатті школяр виклав відео промови вчителя, замінивши його голос на голос Гітлера. Стосовно матері підлітка поліція склала протокол про адмінправопорушення через неналежний догляд за дитиною, бо її син образив честь і гідність учителя.