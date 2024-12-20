В Виннице отец ученицы сломал нос преподавателю: полиция уже отреагировала (видео)

Отцу-хулигану грозит до 5 лет ограничения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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В Виннице правоохранители сообщили о подозрении отцу ученицы одного из лицеев, который избил учителя трудового обучения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

"По результатам проведения первоочередных следственных действий, дознаватели под процессуальным руководством Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона переквалифицировали событие со ст. 125 на ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 19 декабря злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отцу-хулигану грозит до 5 лет ограничения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Изданию "УП. Жизнь" в в отделе коммуникации полиции Винницкой области сообщили, что инцидент произошел 18 декабря, а отец ученицы — военнослужащий.

По информации"Винница инфо", между отцом шестиклассницы и учителем трудового обучения произошел конфликт, который закончился избиением педагога.

В местных пабликах пишут, что учитель якобы сказал, что брат девочки учится лучше нее, на что та обиделась и пожаловалась отцу. Тот прибежал в школу и набросился матом и с кулаками на педагога. В результате у трудовика него якобы сломан нос и сотрясение мозга.

Напомним, что в США учителя физкультуры поймали за просмотром фильма для взрослых. После того, как об инциденте стало известно, педагога отстранили от выполнения своих обязанностей в школе до выяснения обстоятельств дела.